Автор блога уверена, что в этой истории что-то нечисто. Миро призналась, что ее поражает отсутствие кадрой больной Заворотнюк в Сети.

Также Лена не скрывает своего возмущения относительно поведения дочери светской львицы Анны. Ведь девушка транслирует в соцсетях счастливую и беззаботную жизнь - ездит по Италии и ведет свой блог.

Миро раскопать информацию о крупных долгах Заворотнюк. По этому поводу даже было заведено дело, но спустя время его закрыли из-за того, что приставы так и не смогли «найти должника». В связи с этим у автора статьи возникла еще одна идея: «Думаю: пытается уйти от долгов».