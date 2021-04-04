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«Пытается уйти от долгов»: Заворотнюк заподозрили в обмане

Катерина Саломе
22 минуты назад
Актриса Анастасия Заворотнюк давно пропала с телеэкранов, виной тому - рак головного мозга. Именно этим страшным заболеванием, по данным родных светской львицы, она больна. Но далеко не все верят в правдивость их слов. На этот счет высказалась скандальный блогер Лена Миро.
«Пытается уйти от долгов»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Автор блога уверена, что в этой истории что-то нечисто. Миро призналась, что ее поражает отсутствие кадрой больной Заворотнюк в Сети.
«Вот не верю я в то, что за все месяцы болезни, в существовании которой я уже давно и сильно сомневаюсь, не выискалось ни одной мелкой душонки, тайком щёлкнувшей на айфон Заворотнюк. Так не бывает»,
— высказалась блогер.
Также Лена не скрывает своего возмущения относительно поведения дочери светской львицы Анны. Ведь девушка транслирует в соцсетях счастливую и беззаботную жизнь - ездит по Италии и ведет свой блог.
«Насти. Девушка, мать которой сражается или якобы сражается со страшной болезнью, красиво путешествует по Италии. Ну, либо дочь — совсем свинья, либо мать — не так уж и больна»,
— предполагает она.
Миро раскопать информацию о крупных долгах Заворотнюк. По этому поводу даже было заведено дело, но спустя время его закрыли из-за того, что приставы так и не смогли «найти должника». В связи с этим у автора статьи возникла еще одна идея: «Думаю: пытается уйти от долгов».
Звёзды,Лена Миро,Анастасия Заворотнюк,
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