Актриса Анастасия Заворотнюк
давно пропала с телеэкранов, виной тому - рак головного мозга. Именно этим страшным заболеванием, по данным родных светской львицы, она больна. Но далеко не все верят в правдивость их слов. На этот счет высказалась скандальный блогер Лена Миро
.
Автор блога уверена, что в этой истории что-то нечисто. Миро призналась, что ее поражает отсутствие кадрой больной Заворотнюк в Сети.
«Вот не верю я в то, что за все месяцы болезни, в существовании которой я уже давно и сильно сомневаюсь, не выискалось ни одной мелкой душонки, тайком щёлкнувшей на айфон Заворотнюк. Так не бывает»,
Также Лена не скрывает своего возмущения относительно поведения дочери светской львицы Анны. Ведь девушка транслирует в соцсетях счастливую и беззаботную жизнь - ездит по Италии и ведет свой блог.
«Насти. Девушка, мать которой сражается или якобы сражается со страшной болезнью, красиво путешествует по Италии. Ну, либо дочь — совсем свинья, либо мать — не так уж и больна»,
Миро раскопать информацию о крупных долгах Заворотнюк. По этому поводу даже было заведено дело, но спустя время его закрыли из-за того, что приставы так и не смогли «найти должника». В связи с этим у автора статьи возникла еще одна идея: «Думаю: пытается уйти от долгов».