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Брат Екатерины Варнавы осудил ее эксперименты с внешностью — «Сделал бы ей инъекцию в мозг»

Passion.ru
2 часа назад
Брат актрисы, телеведущей, участницы «Comedy Woman» Екатерины Варнавы Алексей недоволен сестрой, которая еще больше похорошела в последнее время.
Брат Екатерины Варнавы: «Сделал бы ей инъекцию в мозг»
Фото: @kativarnava@kativarnava
СМИ часто пишут о внешности Варнавы, поклонники заметили, как артистка меняется с каждым днем в лучшую сторону. Юмористка редко рассказывает о семье, а о том, что ее всегда окружали два старших брата, стало известно совсем недавно. Один из родственников, Игорь, умер в возрасте 47 лет из-за оторвавшегося тромба, а второй брат почти не поддерживает связь со звездной сестрой. 36-летний мужчина признался, что с Катей у него мало общего. Ему совсем не нравится то, чем сейчас Варнава занимается.
«Она совершенно в другом мире живет. Я не говорю, что она с пафосом. Нет. Она достойный человек во многих вещах», - подчеркнул он.
Кроме того, брату не понравилось, что Екатерина в последнее время часто меняет внешность. Он считает, что женщине следует быть более естественной.
«Она изменилась. Не очень все это. Я противник такого. Если бы она меня слушала, я бы сделал ей инъекцию в мозг, чтобы она такими вещами не занималась», - уточнил Алексей.
Основной причиной охлаждения отношений с сестрой он назвал череду несчастий в семье. Катя редко начала появляться у матери.
«Сначала брат, а потом отец ушли трагически», - добавил он.
В программе «Звезды сошлись» на канале НТВ он добавил, что Варнава также не стала знакомить брата Алексея со своим избранником, режиссером Александром Молочниковым.
Звёзды,Екатерина Варнава,Александр Молочников,НТВ,
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