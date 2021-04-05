Брат Екатерины Варнавы: «Сделал бы ей инъекцию в мозг»

СМИ часто пишут о внешности Варнавы, поклонники заметили, как артистка меняется с каждым днем в лучшую сторону. Юмористка редко рассказывает о семье, а о том, что ее всегда окружали два старших брата, стало известно совсем недавно. Один из родственников, Игорь, умер в возрасте 47 лет из-за оторвавшегося тромба, а второй брат почти не поддерживает связь со звездной сестрой. 36-летний мужчина признался, что с Катей у него мало общего. Ему совсем не нравится то, чем сейчас Варнава занимается.