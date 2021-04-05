Жена Лещенко рассказала, почему они так и не родили детей

«Был момент разочарования и отчаяния. Это была обида какая-то. Непонимание. Муж взглядом меня в те годы поддерживал. Я никогда не думала об усыновлении. Не было таких мыслей. Мне мама рассказывала одну грустную историю, когда работала на Уралмаше. Там семья взяла девочку из детского дома. Ей тяжело давались знания. Родители за нее сильно переживали. В итоге у отца семейства случился инфаркт. У меня отложилось это все в голове. Многие вещи остались не проясненными даже в нашей семье. Это было не принято обсуждать. Мы не были готовы к этому».
«Наверное, нам не повезло, что мы жили в то время, когда не было таких технологических возможностей, как сейчас. Это жизнь. Я считаю, что выше любви не может ничего быть. Мы сохранили наши чувства, а это самое главное», - сказал он.