"Понимаю, когда в семье или в паре люди называют друг друга какими-то нежными словами, ассоциируя близких с пушистостью детенышей любимых животных. Право каждого. Я тоже люблю милые слова для близких. Хотя сама довольно быстро после прилепившегося ко мне прозвища «оленёнок» настояла на том, что если уж вы так решили, то никакой я не оленёнок, я — олень! Вполне себе такой взрослый, быстрый, крепкий, ну, и со всеми качествами, которыми лично ваше воображение это животное наделяет. Но вот зайка?... Котёночек?... Протестую!"