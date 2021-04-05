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Арзамасова рассекретила ласковое прозвище, которым ее наградил Авербух

WMJ.ru
56 минут назад
Актриса высказалась о том, что думает по поводу неформальных обращений на работе.
Актриса Елизавета Арзамасова призналась, что стала заложницей собственного имиджа. По словам артистки, даже в деловой переписке к ней часто обращаются «зайка» или «котеночек». 26-летняя супруга Ильи Авербуха возмутилась этим фактом и привела пример из личной жизни, упомянув прозвище, которым ее, очевидно, наградил муж-фигурист.
"Понимаю, когда в семье или в паре люди называют друг друга какими-то нежными словами, ассоциируя близких с пушистостью детенышей любимых животных. Право каждого. Я тоже люблю милые слова для близких. Хотя сама довольно быстро после прилепившегося ко мне прозвища «оленёнок» настояла на том, что если уж вы так решили, то никакой я не оленёнок, я — олень! Вполне себе такой взрослый, быстрый, крепкий, ну, и со всеми качествами, которыми лично ваше воображение это животное наделяет. Но вот зайка?... Котёночек?... Протестую!"
— высказалась Елизавета Арзамасова.
Напомним, Арзамасова и Авербух поженились в конце 2020 года после многолетнего романа. Недавно пара побывала в романтическом путешествии. Сначала молодожены отправились отдыхать на Эльбрус, а вскоре перебрались в Арабские Эмираты. Там артистка отпраздновала свой день рождения, а Илья Авербух преподнес возлюбленной необычный подарок.
Звёзды,Елизавета Арзамасова,Илья Авербух,
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