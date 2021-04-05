«Лучше отсижу»: Маше Малиновской грозит арест

«Ребята, я кое-что натворила, и будет лучше, если вы узнаете это от меня. В этом месяце я совершила административное правонарушение и, возможно, сяду за решетку до 15 суток. Мой первый муж был рейдером, второй отсидел за мошенничество, отец моего сына — криминальный авторитет, и, кажется, я собрала флеш-рояль. Если бы вы знали, как я устала быть сильной... Я лучше отсижу, чем подставлю друга!»
«Я попросила водителя авто подвинуться на 10 сантиметров, чтобы встать на свободное место. Он послал меня и продолжил стоять, занимая сразу два места. Я не смогла припарковаться и решила-таки уехать. Выруливая, коснулась его двери. Я точно не царапала две двери этого человека! Это просто физически невозможно. Да, я уехала с места, испугавшись, что он меня ударит, и сама виновата, что этот мужчина вешает на меня все косяки на своей машине!» — призналась она.