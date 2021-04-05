Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Почта

«Лучше отсижу»: Маше Малиновской грозит арест

Даня Виттиг
1 час назад
Недавно телеведущая Маша Малиновская призналась, что может загреметь в тюрьму. Об этом сообщает StarHit.
«Лучше отсижу»: Маше Малиновской грозит арест
Фото: @malinovskaya_tv@malinovskaya_tv
«Ребята, я кое-что натворила, и будет лучше, если вы узнаете это от меня. В этом месяце я совершила административное правонарушение и, возможно, сяду за решетку до 15 суток. Мой первый муж был рейдером, второй отсидел за мошенничество, отец моего сына — криминальный авторитет, и, кажется, я собрала флеш-рояль. Если бы вы знали, как я устала быть сильной... Я лучше отсижу, чем подставлю друга!»
Издание выяснило, что ведущей грозит судебный процесс из-за конфликта на автопарковке.
«Я попросила водителя авто подвинуться на 10 сантиметров, чтобы встать на свободное место. Он послал меня и продолжил стоять, занимая сразу два места. Я не смогла припарковаться и решила-таки уехать. Выруливая, коснулась его двери. Я точно не царапала две двери этого человека! Это просто физически невозможно. Да, я уехала с места, испугавшись, что он меня ударит, и сама виновата, что этот мужчина вешает на меня все косяки на своей машине!» — призналась она.
Звёзды,Маша Малиновская,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители