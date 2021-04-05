Лещенко после коронавируса пережил четыре сердечных приступа

«У 90 процентов переболевших есть какие-то постковидные последствия. У кого-то тромбоз, у кого-то воспаление кишечника. У меня, например, было четыре сердечных приступа. Слава богу, что сейчас уже месяца четыре ничего не беспокоит. Была жуткая стенокардия. Тебя просто кошмарит и колбасит так, что ты вылетаешь. Приезжала скорая, врачи ставили капельницу. Но я не прекращаю работать. Иначе просто начнется депрессия».
«Пришел постковидный хвост. Он очень хорошо нас стал трепать. Мы чуть-чуть полечились, а произошли необратимые последствия в организме. Пришлось серьезно взяться за свое здоровье».