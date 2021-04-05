«Должны быть готовы»: Пригожин высказался о «голой фотосессии» в Дубае

Пригожин считает, что организаторы этой фотосессии должны были подготовиться к такой реакции на их выходку. Знаменитость заявил, что ОАЭ и так достаточно толерантны в политическом плане и в своем гостеприимстве.

Напомним, что ранее в Дубае были задержаны 12 девушек за откровенную фотосессию на панорамном балконе одного из небоскребов. Среди задержанных есть как минимум три россиянки. Девушкам грозит до полугода тюрьмы и штраф в размере 1390 долларов, а организатору фотосессии могут дать 1.5 года и крупный штраф.