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«Должны быть готовы»: Пригожин высказался о «голой фотосессии» в Дубае

WomanHit.ru
3 часа назад
Продюсер Иосиф Пригожин дал комментарий по поводу истории с задержанными девушками в Дубае, которые устроили эротическую фотосессию на балконе. Об этом артист рассказал РЕН ТВ.
Пригожин считает, что организаторы этой фотосессии должны были подготовиться к такой реакции на их выходку. Знаменитость заявил, что ОАЭ и так достаточно толерантны в политическом плане и в своем гостеприимстве.
«Когда вы снимаете голых женщин и у вас нет лицензии, вы должны быть готовы к тому, что это нарушение их правил пребывания в стране. Если вы не брали на это лицензию и не согласовывали с местными органами, естественно, что за этим последует штраф и, возможно, даже лишение свободы», — отметил продюсер.
Напомним, что ранее в Дубае были задержаны 12 девушек за откровенную фотосессию на панорамном балконе одного из небоскребов. Среди задержанных есть как минимум три россиянки. Девушкам грозит до полугода тюрьмы и штраф в размере 1390 долларов, а организатору фотосессии могут дать 1.5 года и крупный штраф.
Звёзды,Иосиф Пригожин,РЕН ТВ,
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