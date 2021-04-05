Откровенный наряд Собчак назвали «сеткой для лука» и подняли на смех в сети

На размещенных в сети кадрах 39-летняя знаменитость позирует в полупрозрачном сетчатом платье неоново-салатового оттенка, через который просвечивает черный боди. Наряд длины миди был дополнен лаковым корсетом, зелеными туфлями на каблуках и множеством украшений.