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Откровенный наряд Собчак назвали «сеткой для лука» и подняли на смех в сети

Lenta.ru
2 часа назад
Телеведущая Ксения Собчак появилась на музыкальной премии «Жара» в откровенном наряде и стала объектом шуток в интернете. Соответствующие комментарии появились под ее публикацией в Instagram.
На размещенных в сети кадрах 39-летняя знаменитость позирует в полупрозрачном сетчатом платье неоново-салатового оттенка, через который просвечивает черный боди. Наряд длины миди был дополнен лаковым корсетом, зелеными туфлями на каблуках и множеством украшений.
@xenia_sobchak
Пост набрал больше 70 тысяч лайков. Подписчики знаменитости назвали платье телеведущей «сеткой для лука» и подняли его на смех.
«С каких пор магазин "Все для рыбака" стал модным бутиком?», «Ксюша, это купальник и парео, да? А ты модница, к лету готова», «Это не лук. Это сетка для лука», «Пришел невод с одной тиной», «Мда... Ну и наряд», — высказывались они.
В марте Ксению Собчак пристыдили за продажу одежды с нецензурными словами. Речь идет об объемном худи из новой коллекции ее собственного мерча «Осторожно! Собчак». При этом на толстовках черного и серого цветов со спины нанесен принт в виде расположенных друг под другом слов: «***, ****, винегрет, салат, суп».
Звёзды,Ксения Собчак,
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