На слуху: Маше Малиновской грозит арест

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Девушка находилась в нетрезвом виде. Сначала она оскорбляла жителей Соснового Бора, а затем начала ругаться в адрес водителя и его родных. Во время поездки Алена также снимала сторис в Instagram.