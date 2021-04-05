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На слуху: Маше Малиновской грозит арест

Мария Грибова
41 минуту назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Маше Малиновской грозит арест
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лучше отсижу»: Маше Малиновской грозит арест

@malinovskaya_tv
Недавно телеведущая Маша Малиновская призналась, что может загреметь в тюрьму. Издание выяснило, что ведущей грозит судебный процесс из-за конфликта на автопарковке.

Жена Лещенко рассказала, почему они так и не родили детей

@leshchenko_lv
Жена артиста Льва Лещенко Ирина в студии программы «Судьба человека» откровенно рассказала об отсутствии детей. Как отметил сам Лев Лещенко, им в какой-то мере с супругой не повезло.

Брат Екатерины Варнавы: «Сделал бы ей инъекцию в мозг»

@kativarnava
Брат актрисы, телеведущей, участницы «Comedy Woman» Екатерины Варнавы Алексей недоволен сестрой, которая еще больше похорошела в последнее время.

Медведева озвучила причину ухода из Comedy Woman

Бывшая звезда шоу Comedy Woman Наталия Медведева в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ озвучила причину ухода из коллектива несколько лет назад.

Сменившая пол участница «Дома-2» устроила скандал в такси

Алена Кузнецова / ВКонтакте
Девушка находилась в нетрезвом виде. Сначала она оскорбляла жителей Соснового Бора, а затем начала ругаться в адрес водителя и его родных. Во время поездки Алена также снимала сторис в Instagram.
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