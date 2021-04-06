Звездные матери-одиночки, утеревшие нос бывшим мужьям

На женщину с детьми после развода ложится двойная нагрузка: воспитать детей так, чтобы они ни в чем не нуждались, хорошо выглядеть, не потерять веру в любовь и брак, не настроить детей против экс-супруга. Расстаться с бывшими мужьями по-дружески получается далеко не у всех. В нашей подборке героини, которые несмотря на скандальный развод, не то что не пропали, а, наоборот, пережили после расставания взлет в карьере и остаются при этом заботливыми мамами.

Юлия Барановская

Первой в нашем негласном рейтинге значится Юлия Барановская . Миниатюрная шатенка с несгибаемым характером, которая после расставания с футболистом Андреем Аршавиным в 2012 году сделала головокружительную карьеру на «Первом канале» и воспитывает троих детей. Девушка при этом не озлобилась на бывшего мужа — кажется, он ей попросту безразличен. При этом Юлия изначально, без лишней шумихи, смогла добиться от него выплаты алиментов (далеко не все бывшие мужья-футболисты платят положенные по закону деньги) и начать работать на ТВ, не имея до этого никакого опыта работы в кадре.

Еще в самом начале, во время развода с Аршавиным, Андрей Малахов в своем ток-шок предугадал судьбу Юли, заметив, что она может сделать карьеру на ТВ. Так оно и вышло. Спустя годы Андрей Аршавин, который поначалу не общался с детьми, пошел на контакт — сейчас отец и дети общаются, Юля этому только рада. О бывшем муже ничего плохого не говорит — обид давно нет, у него своя жизнь, у нее своя.

Удивление у нее вызывают лишь повторяющиеся вопросы аудитории о том, видит ли она себя с Аршавиным, если случится так, что он вернется. Однажды Юлия даже ответила на этот и несколько других популярных вопросов в свой адрес: «Отвечаю на три самых задаваемых вопроса: 1. Волосы не крашу. 2. Линзы не ношу. 3. Аршавина не жду. А еще всех вас люблю! Спасибо вам за ваше внимание, заботу и интерес к нам с детьми».

Агата Муцениеце

Оксану Лаврентьеву, Актриса, которая с виду не выглядит бойцом, спустя год после развода смогла почти полностью оправиться от расставания и совершенно точно совершить рывок в карьере. Недолго думая, девушка запустила авторский проект на YouTube, где начала интервьюировать других женщин, переживших развод. В комментариях подписчики отмечают: Агата , может быть, не лучший на планете интервьюер, но ее искренность и непосредственность подкупают. С первых же выпусков актриса заполучила на канал медийных героев: Айзу Анохину Юлию Меньшову и затем Ксению Собчак (последняя сначала сама сделала с Агатой интервью).

Параллельно Муцениеце с подругами делает выпуски «Мамбука», где вместе с приглашенной звездой и специалистами обсуждаются насущные мамские темы. Кроме того, девушка получила повторное приглашение стать соведущей Дмитрия Нагиева в шоу «Голос. Дети», а также на экраны выходят сериальные работы с ней. И все это сопровождается новостями о романе бывшего мужа Павла Прилучного с коллегой Мирославой Карпович — попробуйте держать лицо, когда рана еще не совсем затянулась.

Агата констатирует, что на детей времени остается меньше, чем хотелось бы, из-за этого она испытывает угрызения совести, с другой стороны, подобное чувство вины знакомо почти любой работающей маме.

Екатерина Климова

Актриса — настоящая мама-героиня. У актрисы четверо детей и три брака позади. В глазах многих коллег и поклонников она примерная мама и успешная актриса, которая много работает, зарабатывает и постоянно слышит комплименты в адрес внешности. В свои 43 года она выглядит на десять лет моложе.

Климовой дочь от первого брака с Ильей Хорошиловым , двое сыновей от коллеги Игоря Петренко и дочь от актера Гелы Месхи. И со всеми актриса сохранила хорошие отношения. С последним супругом, говорят, это получилось не сразу. Сама свадьба Екатерины и молодого грузинского актера стала полной неожиданностью для их поклонников. Роман вспыхнул на съемочной площадке, свадьбу решили не откладывать. В браке родилась очаровательная девочка Бэлла. А спустя несколько лет также неожиданно для многих Климова подала на развод. Обмолвившись затем в интервью, что пару развела работа: оба много снимались и почти не виделись.

Назвать актрису матерью-одиночкой язык не повернется: она пример успешной женщины, которая и детей воспитывает, и деньги зарабатывает.

Ирена Понарошку

Журналист и блогер в одиночку воспитывает двоих сыновей: Серафима и Тео. О разводе с мужем, диджеем Александром Листом, она сообщила не сразу. Сначала о расставании эмоционально высказался Лист: «Моя жена объявила о разводе! Это после всего?! Это потому что я современный, честный и классный? Просто я был обычным человеком, любил детей своих, хотел простого человеческого счастья! Мужчины! Не верьте женщинам!».

Спустя полгода развод подтвердила Ирена. Мама двоих детей периодически выкладывает у себя в Instagram визиты бывшего супруга (или маэстро, как она его называет) к ним домой: отец общается с детьми, бывшие супруги сохранили хорошие отношения. Сейчас Понарошку вместе с детьми отдыхает в Таиланде: когда-то эту страну открыл для нее бывший муж, с тех пор, уже много лет, блогер уезжает туда зимовать. Успешная мама регулярно делится советами из области материнства, не стесняется спрашивать советы у мам из числа подписчиц, зарабатывает на рекламе в блоге, украшает выпуски «Вечернего Урганта» и, в общем, всячески демонстрирует активную жизненную позицию.

Полина Гагарина

Ряды женщин, воспитывающих детей после развода, пополнила в прошлом году Полина Гагарина . Певица подала на развод с фотографом Дмитрием Исхаковым. Супруги воспитывают дочь Мию, также у Полины сын от первого брака с актером Петром Кисловым . Певица действовала как женщина, которая не привыкла выносить эмоции на публику. Ни в одном интервью она пока так и не высказалась о разводе, его причинах. Певица много работает: концерты, проект «Голос», рекламные контракты.