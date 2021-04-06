Дети российских звезд, которые уехали за границу

Многие российские звезды отправляют своих детей учиться за границу. Некоторые из них едут за детьми и покупают недвижимость за рубежом, а сами ведут свою деятельность в России. Однако бывают и случаи, когда родители остаются на родине, а ребенок уезжает в другую страну. "Рамблер" рассказывает про детей звезд, которые уехали за границу.

Соня Киперман

Дени Байсаров

Александра Крутая

Младшая дочь Игоря и Ольги Крутых родилась в 2003 году. О биографии девочки известно не очень много, так как она ведет закрытую жизнь. Ее фотографии изредка появляются в Instagram-аккаунтах родителей. Известно, что школу девушка ходит в США, но среднее образование еще не получила, так как в Америке другая система образования. В одном из видео отца она говорила, что получать высшее образование она также планирует в Америке.