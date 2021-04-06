Дети российских звезд, которые уехали за границу

Девочка родилась в семье певицы Веры Брежневой
и ее гражданского мужа Виталия Войченко в 2001 году. Фамилию ей дал ее отчим, украинский бизнесмен Михаил Киперман. В детстве она училась в обычных школах, а потом поступила в британскую школу в Киеве. Сама Соня
в интервью признавалась, что мечтает в будущем переехать в США, поэтому активно учила английский язык. Уже в старшей школе дочь Брежневой переехала в Америку. Там она поработала моделью и снялась в эпизодической роли в сериале "Дневники вампира", а в 2019 году поступила в колледж в Калифорнии. Сейчас она продолжает обучение за границей и приезжает в Россию, чтобы навестить семью.