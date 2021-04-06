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Дети российских звезд, которые уехали за границу

Елизавета Назарова
4 часа назад
Многие российские звезды отправляют своих детей учиться за границу. Некоторые из них едут за детьми и покупают недвижимость за рубежом, а сами ведут свою деятельность в России. Однако бывают и случаи, когда родители остаются на родине, а ребенок уезжает в другую страну. "Рамблер" рассказывает про детей звезд, которые уехали за границу.
Дети российских звезд, которые уехали за границу
Фото: @sonyaxkiperman@sonyaxkiperman

Соня Киперман

Девочка родилась в семье певицы Веры Брежневой и ее гражданского мужа Виталия Войченко в 2001 году. Фамилию ей дал ее отчим, украинский бизнесмен Михаил Киперман. В детстве она училась в обычных школах, а потом поступила в британскую школу в Киеве. Сама Соня в интервью признавалась, что мечтает в будущем переехать в США, поэтому активно учила английский язык. Уже в старшей школе дочь Брежневой переехала в Америку. Там она поработала моделью и снялась в эпизодической роли в сериале "Дневники вампира", а в 2019 году поступила в колледж в Калифорнии. Сейчас она продолжает обучение за границей и приезжает в Россию, чтобы навестить семью.

Дени Байсаров

@dennyartview
Сын Кристины Орбакайте и предпринимателя Руслана Байсарова известен с малых лет бракоразводным процессом своих родителей. Бизнесмен и певица долго делили Дени. Байсаров утверждал, что не будет возвращать сына матери, так как уверен, что она собирается увезти его в США. Уже в подростковом возрасте он часто уезжал к своему отчиму в Майами, но после школы решил поступить в Англию. Он отучился в колледже при Оксфорде, потом поступил в университет на специальность "основы бизнеса и маркетинга", а теперь учится в магистратуре.

Александра Крутая

@olgakroutoi
Младшая дочь Игоря и Ольги Крутых родилась в 2003 году. О биографии девочки известно не очень много, так как она ведет закрытую жизнь. Ее фотографии изредка появляются в Instagram-аккаунтах родителей. Известно, что школу девушка ходит в США, но среднее образование еще не получила, так как в Америке другая система образования. В одном из видео отца она говорила, что получать высшее образование она также планирует в Америке.
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