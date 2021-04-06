Прохор Шаляпин откровенно рассказал о конфликте с Виктором Дробышем

Прохор Шаляпин откровенно рассказывает о личной жизни и громких романах, но обычно обходит стороной вопросы о музыкальной карьере. Однако в недавнем интервью певец признался, что долгое время не мог выступать из-за конфликта с Виктором Дробышем

Фото: @shalyapin_official @shalyapin_official

Прохор Шаляпин стал участником проекта «Фабрика звезд», продюсером которой был Виктор Дробыш.

Недавно в откровенном интервью певец признался, что познакомился с Виктором Яковлевичем задолго до кастинга на шоу. Они планировали сотрудничество, Прохор даже записал песню «Одна звезда», которую позже исполнил Стас Пьеха

Именно продюсер предложил руководству проекта присмотреться к Прохору, уже пытавшемуся стать участником «Фабрики звезд». Но после завершения шоу, по признанию певца, Виктор совершенно потерял интерес к артистам, с которыми подписал контракт. Прохор в интервью эмоционально заявил, что пытался предлагать продюсеру идеи, но тот не был настроен на работу с артистом. В 2007 году певец разорвал договор с продюсерским центром Дробыша, вероятно, задев этим композитора.

Прохор уверяет, что именно тогда ему стали отказывать в появлении на ТВ, а если он и участвовал в концертах, то его выступления вырезали из телеверсии.

Когда Шаляпин женился на Ларисе Копенкиной и начал часто появляться в тв-шоу, Виктор Дробыш неожиданно начал упоминать бывшего подопечного в интервью. Прохор уверен: продюсер злится, что не смог приобщиться к скандальной славе певца. Зато, по версии Шаляпина, это удалось сделать его бывшим возлюбленным. Он вспомнил, что ни Ларису Копенкину, ни Анну Калашникову зрители не знали до того, как у них начались романы с Прохором.