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На слуху: Ургант высказался о скандале с раздетыми девушками в Дубаи

Катерина Саломе
1 час назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Ургант высказался о скандале с раздетыми девушками в Дубаи
Фото: Кадр из шоу "Вечерний Ургант"Кадр из шоу "Вечерний Ургант"

Металась по залу, в слезах: Собчак довела Бузову до истерики

Globallookpress.com
В Instagram появилось видео, как Ольг Бузова покидает зал во время премии «Жара». Она буквально мечется по залу. Затем помощник помогает ей покинуть помещение.
Из себя Бузову вывела ведущая вечера Ксения Собчак. Она прямо со сцены стала напоминать ей о бывшем возлюбленном Давиде Манукяне. Ведущая спросила коллегу, с кем ей приятней обниматься — с Филиппом Киркоровым или Давой, на что та якобы резко ответила: «Ты крыса!». На этом Собчак не успокоилась и продолжила «добивать» Бузову.

Лев Лещенко вспомнил последний день жизни Легкоступовой

@leshchenko_lv
Известие о смерти Валентины Легкоступовой стало шоком для родных и друзей артистки. За день до кончины певицу навещал коллега Лев Лещенко. Артист рассказал о последней об их последней встрече. Об этом сообщает StarHit.
«Валя была очень светлым и глубоконравственным человеком. После ее концерта мы выходили вместе, и нас ждали сотни людей, которые хотели прикоснуться к ней, а не ко мне. Так получилось, что накануне трагедии я пришел навестить ее в Боткинскую больницу. Я зашел к ней, она не вставала. Я говорил ей: «Валечка, ты поднимаешься? Ходи, думай о хорошем! У тебя скоро юбилей, сделаем музыкальную программу!» Мы с ней поговорили где-то час, а на следующий день узнал, что Вали не стало».

Сын Зайцева рассказал, почему в дом его отца дважды приезжала полиция

Сын знаменитого модельера Вячеслава Зайцева Егор рассказал, что у его папы уже побывали и участковый, и представители прокуратуры. О целях этих визитов наследник модельера сообщил СМИ.
«Они были уже дважды. Их интересовали люди, которые бесятся сейчас в студии Первого канала на съемках — Гарафутдинов и прочие. Узнавали про них, про то, что они якобы владеют брендом Вячеслава Михайловича — везде ставят его логотипы. Я как раз читал материал про их поддельные бренды. Я к этому не имею отношения, просто папу жалко»,
— поведал Зайцев-младший.

Прохор Шаляпин откровенно рассказал о конфликте с Виктором Дробышем

@shalyapin_official
Прохор Шаляпин откровенно рассказывает о личной жизни и громких романах, но обычно обходит стороной вопросы о музыкальной карьере. Однако в недавнем интервью певец признался, что долгое время не мог выступать из-за конфликта с Виктором Дробышем.
Прохор Шаляпин стал участником проекта «Фабрика звезд», продюсером которой был Виктор Дробыш.
Недавно в откровенном интервью певец признался, что познакомился с Виктором Яковлевичем задолго до кастинга на шоу. Они планировали сотрудничество, Прохор даже записал песню «Одна звезда», которую позже исполнил Стас Пьеха.

«Тимати нужно было переодеться»: Ургант о голых девушках в Дубае

кадр из передачи
Иван Ургант в эфире своего шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале поразмышлял о том, зачем голые девушки вышли на балкон в Дубае.
Ведущий предположил, что в этот момент могли проходить съемки программы «Холостяк», в котором за сердце рэпера Тимати борются девушки со всей страны.
«Я думаю, что Тимати нужно было переодеться для следующего эпизода «Холостяка» в номере, и он попросил их выйти».
Звёзды,Давид Манукян,Прохор Шаляпин,Тимати,Вячеслав Зайцев,Иван Ургант,Стас Пьеха,Лев Лещенко,Ксения Собчак,Виктор Дробыш,Филипп Киркоров,Генпрокуратура РФ,
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