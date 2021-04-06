На слуху: Ургант высказался о скандале с раздетыми девушками в Дубаи

«Валя была очень светлым и глубоконравственным человеком. После ее концерта мы выходили вместе, и нас ждали сотни людей, которые хотели прикоснуться к ней, а не ко мне. Так получилось, что накануне трагедии я пришел навестить ее в Боткинскую больницу. Я зашел к ней, она не вставала. Я говорил ей: «Валечка, ты поднимаешься? Ходи, думай о хорошем! У тебя скоро юбилей, сделаем музыкальную программу!» Мы с ней поговорили где-то час, а на следующий день узнал, что Вали не стало».
«Они были уже дважды. Их интересовали люди, которые бесятся сейчас в студии Первого канала на съемках — Гарафутдинов и прочие. Узнавали про них, про то, что они якобы владеют брендом Вячеслава Михайловича — везде ставят его логотипы. Я как раз читал материал про их поддельные бренды. Я к этому не имею отношения, просто папу жалко»,
«Я думаю, что Тимати нужно было переодеться для следующего эпизода «Холостяка» в номере, и он попросил их выйти».