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«Пролежни на ногах, не могу ходить»: Алисе Аршавиной становится хуже

Даня Виттиг
36 минут назад
Бывшая жена футболиста борется с аутоиммунным заболеванием. И единственная отдушина в ее сложившейся ситуации — это комментарии неравнодушных людей. Об этом сообщает СтарХит.
«Пролежни на ногах, не могу ходить»: Алисе Аршавиной становится хуже
Фото: @arshavina_alisia__mb@arshavina_alisia__mb
Однако некоторые до сих пор предлагают, что страшная болезнь Алисы проявилась послле пластической операции на нос. Брюнетка сразу отреагировала на такой выпад.
«Некроз и сепсис никак не связаны с пластикой носа. Аутоиммунный процесс, который постиг меня, и сепсис — это тоже болезни ни с чем не связаны. Я тяжело больна. И пластику я не делала меня все устраивало в моем носу», — опровергла гипотезу подписчиков Аршавина.
Здоровье экс-супруги футболиста настолько подкосило, что она не может передвигаться самостоятельно. «У меня пролежни на ногах воспалились, без помощи не могу ходить», — отметила она.
«Все началось с такой резкой центрифуги, что мы не могли уже ничего остановить. За считанные месяцы развился аутоиммунный некроз. Я вовремя попала на операционный стол, когда оставалось от двух часов до двух дней. И был бы сепсис. Сделали две операции на голове, на клиновидной пазухе. Врачи вырезали все, что можно. До мозга оставались буквально миллиметры. Вспоминала тогда историю Юлии Началовой — если бы ей отрезали ногу, то, возможно, она осталась бы жива » — предположила Алиса.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Аршавин забирает вещи у больной супруги.
Звёзды,Алиса Аршавина,
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