«Пролежни на ногах, не могу ходить»: Алисе Аршавиной становится хуже

Бывшая жена футболиста борется с аутоиммунным заболеванием. И единственная отдушина в ее сложившейся ситуации — это комментарии неравнодушных людей. Об этом сообщает СтарХит.

Фото: @arshavina_alisia__mb @arshavina_alisia__mb

Однако некоторые до сих пор предлагают, что страшная болезнь Алисы проявилась послле пластической операции на нос. Брюнетка сразу отреагировала на такой выпад.

«Некроз и сепсис никак не связаны с пластикой носа. Аутоиммунный процесс, который постиг меня, и сепсис — это тоже болезни ни с чем не связаны. Я тяжело больна. И пластику я не делала меня все устраивало в моем носу», — опровергла гипотезу подписчиков Аршавина.

Здоровье экс-супруги футболиста настолько подкосило, что она не может передвигаться самостоятельно. «У меня пролежни на ногах воспалились, без помощи не могу ходить», — отметила она.