«Сколько в нашем мире красавиц, которые несчастны. А смотришь порой на девушку... Вроде ничего особенного в ней нет, ладненькая, хорошая. Но она себя любит и принимает. Благодаря этому она становится шикарной женщиной. Ксения — шикарная женщина, но женской солидарности ей еще надо поучиться. Я на нее не обижаюсь, поскольку это ее профессия, шоу-бизнес. Я 17 лет нахожусь в шоу-бизнесе и каждый раз поражаюсь. Но это мой путь, я его выбрала, поэтому каждый раз, как оловянный солдатик, продолжаю идти дальше», — заявила Бузова.
«Мы очень доверяем людям. А сейчас мы живем в таком мире, когда доверием многие пользуются», — заключила артистка на премьере мультфильма «100% волк».