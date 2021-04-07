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Бузова прокомментировала скандал с Собчак на премии «Жара»

Даня Виттиг
3 часа назад
Премия "Жара" обернулась для Бузовой неприятностями. Ведущая Ксения Собчак постоянно спрашивала про ее отношения с Давой. В итоге Бузова, убежала за кулисы в слезах.
«Сколько в нашем мире красавиц, которые несчастны. А смотришь порой на девушку... Вроде ничего особенного в ней нет, ладненькая, хорошая. Но она себя любит и принимает. Благодаря этому она становится шикарной женщиной. Ксения — шикарная женщина, но женской солидарности ей еще надо поучиться. Я на нее не обижаюсь, поскольку это ее профессия, шоу-бизнес. Я 17 лет нахожусь в шоу-бизнесе и каждый раз поражаюсь. Но это мой путь, я его выбрала, поэтому каждый раз, как оловянный солдатик, продолжаю идти дальше», — заявила Бузова.
Филипп Киркоров тоже подшучивал над Ольгой и Давой, но и на него она не держит зла.
«Мы очень доверяем людям. А сейчас мы живем в таком мире, когда доверием многие пользуются», — заключила артистка на премьере мультфильма «100% волк».
Ранее "Рамблер" сообщал, что Собчак довела Бузову до истерики.
Звёзды,Видео,Ксения Собчак,Филипп Киркоров,
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