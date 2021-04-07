Телеведущий Дмитрий Шепелев объяснил, почему летом 2015 года уехал с сыном Платоном на море, когда его жена Жанна Фриске умирала. Воспоминания Шепелева были опубликованы в книге о Жанне Фриске.

В момент смерти Фриске, мальчик был в другой стране и не смог попрощаться с матерью. По словам Шепелева, только время сможет показать, правильный ли выбор он сделал.

Телеведущий добавил, что хочет быть для Платона идеальным отцом, поэтому расскажет ему о матери, когда придет время.

— Я расскажу, какими были последние дни его мамы. И почему, зная, что она смертельно больна и жизненные силы ее на исходе, я решил не лишать своего двухлетнего сына детства и увез его на море. Время покажет, верный ли я тогда сделал выбор, — написал Шепелев.