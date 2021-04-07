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«Время покажет»: Шепелев объяснил, почему увез сына на море в момент смерти Фриске

Вечерняя Москва
2 часа назад
Телеведущий Дмитрий Шепелев объяснил, почему летом 2015 года уехал с сыном Платоном на море, когда его жена Жанна Фриске умирала. Воспоминания Шепелева были опубликованы в книге о Жанне Фриске.
В момент смерти Фриске, мальчик был в другой стране и не смог попрощаться с матерью. По словам Шепелева, только время сможет показать, правильный ли выбор он сделал.
Телеведущий добавил, что хочет быть для Платона идеальным отцом, поэтому расскажет ему о матери, когда придет время.
— Я расскажу, какими были последние дни его мамы. И почему, зная, что она смертельно больна и жизненные силы ее на исходе, я решил не лишать своего двухлетнего сына детства и увез его на море. Время покажет, верный ли я тогда сделал выбор, — написал Шепелев.
У Жанны Фриске обнаружили опухоль головного мозга вскоре после рождения сына в 2013 году. Звезда боролась с болезнью два года, но скончалась летом 2015 года, сообщает Teleprogramma.pro.
Звёзды,Дмитрий Шепелев,Жанна Фриске,
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