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Бондарчук и Цискаридзе высказались о тяжелом периоде Заворотнюк

Даня Виттиг
1 час назад
Недавно Анастасии Заворотнюк исполнилось 50. Наталья Бондарчук считает, что лишнее внимание к артистке ни к чему, лучше подождать, когда она окончательно пойдет на поправку.
Бондарчук и Цискаридзе высказались о тяжелом периоде Заворотнюк
Фото: кадр из фильмакадр из фильма
«Я ее поздравлю, когда все это будет позади. А я верю в это, потому что Настя не дает согласия на уход. Она преодолевает одно за другим — у нее такой настрой».
Мнение Натальи Бондарчук полностью разделяет Николай Цискаридзе.
«Дай Бог, чтобы это быстрее закончилось, и Настя смогла вести полноценный образ жизни», — отметил он в интервью «Новым русским сенсациям» на НТВ.
Цискаридзе многое знает о текущем состоянии Анастасии, но не делится информацией с широкой публикой и рад, что так поступают все, кто общается с актрисой.
«Сейчас я, к сожалению, много чего знаю о ней — того, чего не надо знать... Рад, что какие-то детали не всплыли. Слава Богу, нет ничего, к чему люди могут прикопаться. Надо отдать должное Петру Чернышеву и родителям, и даже санитарам! Всем спасибо, что они не поступили так же, как со многими, скажем так, не последними людьми в мире — ничего не всплыло», — рассказал звезда балета.
Ранее "Рамблер" сообщал о состоянии актрисы.
Звёзды,Петр Чернышев,Анастасия Заворотнюк,Наталья Бондарчук,Николай Цискаридзе,НТВ,
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