Бондарчук и Цискаридзе высказались о тяжелом периоде Заворотнюк

«Я ее поздравлю, когда все это будет позади. А я верю в это, потому что Настя не дает согласия на уход. Она преодолевает одно за другим — у нее такой настрой».
«Дай Бог, чтобы это быстрее закончилось, и Настя смогла вести полноценный образ жизни», — отметил он в интервью «Новым русским сенсациям» на НТВ.
«Сейчас я, к сожалению, много чего знаю о ней — того, чего не надо знать... Рад, что какие-то детали не всплыли. Слава Богу, нет ничего, к чему люди могут прикопаться. Надо отдать должное Петру Чернышеву и родителям, и даже санитарам! Всем спасибо, что они не поступили так же, как со многими, скажем так, не последними людьми в мире — ничего не всплыло», — рассказал звезда балета.