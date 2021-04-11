«Красавица и Чудовище Голливуда»: почему рассталась одна из самых ярких пар шоу-бизнеса

Знаменитый британский певец с африканскими корнями Сил и супермодель Хайди Клум считались одной из самых экстравагантных пар шоу-бизнеса. В СМИ их прозвали «Красавицей и Чудовищем Голливуда» - все из-за шрамов на лице артиста. «Рамблер» расскажет, почему распался брак двух знаменитостей.

Сил познакомился с будущей супругой, когда она была беременна от своего бывшего возлюбленного. У Хайди родилась девочка, которую Сил позже удочерил.

Певец и модель официально поженились в Мексике в 2005 году. Уже после свадьбы появляется у них первый совместный ребенок - сын Генри. Дальше Хайди рожает еще двоих детей. В результате Сил и его супруга воспитывали четырех наследников - двух мальчиков и двух девочек.

Неожиданно для общественности в 2012 году пара объявила о разводе. Первое время никто не могу понять, что послужило этому причиной, но вскоре Клум призналась, что влюбилась в другого мужчину - в телохранителя семьи. Их роман начался, когда они всей семьей отдыхали на острове Сардиния.