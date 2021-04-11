«Красавица и Чудовище Голливуда»: почему рассталась одна из самых ярких пар шоу-бизнеса

Знаменитый британский певец с африканскими корнями Сил и супермодель Хайди Клум
считались одной из самых экстравагантных пар шоу-бизнеса. В СМИ их прозвали «Красавицей и Чудовищем Голливуда» - все из-за шрамов на лице артиста. «Рамблер» расскажет, почему распался брак двух знаменитостей.
Сил познакомился с будущей супругой, когда она была беременна от своего бывшего возлюбленного. У Хайди родилась девочка, которую Сил позже удочерил.
Певец и модель официально поженились в Мексике в 2005 году. Уже после свадьбы появляется у них первый совместный ребенок - сын Генри. Дальше Хайди рожает еще двоих детей. В результате Сил и его супруга воспитывали четырех наследников - двух мальчиков и двух девочек.
Неожиданно для общественности в 2012 году пара объявила о разводе. Первое время никто не могу понять, что послужило этому причиной, но вскоре Клум призналась, что влюбилась в другого мужчину - в телохранителя семьи. Их роман начался, когда они всей семьей отдыхали на острове Сардиния.
При разводе Сил пошел на все условия. Чтобы не травмировать психику детей, бывшие супруги решили остаться хорошими друзьями.