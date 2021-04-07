Вдовец Легкоступовой рассказал о попытке неизвестных вскрыть квартиру

Вдовец советской и российской певицы Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов рассказал, как недавно неизвестные люди попытались вскрыть квартиру артистки, в которой он проживает. Мужчина поделился историей в интервью «Собеседнику».

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Фирсов узнал о случившемся благодаря установленным камерам видеонаблюдения — после попытки неизвестных проникнуть внутрь мужчина получил предупреждающий сигнал. Он не согласился с предположением, что туда могли прийти дети Легкоступовой.

«Поэтому прямо в камеру спросил: "Кто вы такие? Чего хотите?" Они ушли. Если бы не ушли, то приехал бы полицейский наряд и закрыл эту тему»,

— пояснил Фирсов.

Вдовец артистки отметил, что не препятствует тому, чтобы родственники певицы проживали в квартире, так как имеют на это право. Однако, по словам Фирсова, они должны погасить свою часть долгов за коммунальные услуги. На данный момент мужчина якобы сам оплатил все счета.