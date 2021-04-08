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«Он был очень добрый, но слабый»: Ирина Основина рассказала, как потеряла любимого мужа

Teleprogramma.proиещё 1
1 час назад
Актриса Ирина Основина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем покойном муже актере Сергее Кудрявцеве.
Основина рассказала, как потеряла любимого мужа
Фото: teleprogramma.proteleprogramma.pro
«У нас как-то сразу возникла химия. Вот так бывает. Химия может возникнуть даже к человеку другой нации. Он за мной красиво ухаживал. Именно я вернула Сережу в профессию. Он был такой заразительный. С ним было не скучно, это самое главное. Мы все время жили как на вулкане, потом расписались. Он был очень добрый, но слабый».
Как отметила актриса, судьба у Сергея Кудрявцева была тяжелой.
«Я хотела поставить его на пьедестал. И он действительно стал сниматься в разных фильмах. Пришла известность. Потому него случился рак, он заболел. Это было страшно. В итоге он еще семь лет прожил. В итоге болезнь победила»,
- заявила актриса.
Напомним, что Ирина Основина прославилась по сериалу «Склифосовский». В нем она сыграла старшую медсестру Фаину Игоревну.
Звёзды,Ирина Основина,Сергей Кудрявцев,
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