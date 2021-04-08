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Андрей Губин переехал из России

Lenta.ruиещё 3
3 часа назад
Певец Андрей Губин переехал из России в Египет. Об этом сообщает Starhit.
Андрей Губин переехал из России
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Как рассказал друг артиста, тот арендовал большой красивый дом. Исполнитель живет на авторские отчисления, много гуляет, тренируется и занимается творчеством вместе с саунд-продюсером Тарасом Ващишиным.
«В качестве места дислокации выбрал город Дахаб на берегу Акабского залива. Очень европейское место, популярное у любителей серфинга»,
— добавил знакомый Губина.
Уточняется, что перед переездом музыкант побывал в родной Уфе и увиделся с близкими. Кроме того, он встретился с бизнесменом Андреем Бурматовым. Возвращаться в Россию певец пока не планирует.
Осенью 2020 года сообщалось, что артист уехал отдыхать в Египет. Он отправился в страну сразу после открытия границ и долгое время не выходил на связь.
Андрей Губин был звездой 1990-х, одними из самых популярных были его песни «Мальчик-бродяга», «Милая моя», «Зима-холода». С экранов он пропал в середине 2000-х.
Звёзды,Андрей Губин,
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