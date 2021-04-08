Агутин вспомнил о начале романа с Варум

Как отметил Леонид Агутин, композиция понравилась отцу Анжелики. Вскоре была записана песня «Королева». Они сняли клип и стали вместе выступать на концертах. Естественно, что сразу пошли слухи об их романе. При этом сама Варум тогда встречалась с другим молодым человеком. Агутин на протяжении нескольких месяцев добивался расположения будущей жены.