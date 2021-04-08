Андрей Губин переехал жить в другую страну

Певец Андрей Губин переехал в другую страну и пока не думает о возвращении. Об этом сообщает Starhit.
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Губин отправился в Египет. Здешний климат благотворно влияет на состояние артиста. Сам певец неоднократно заявлял, что давно хотел переехать в жаркую солнечную страну.
"Андрей арендует там большой красивый дом. Целыми днями тренируется, гуляет, ну и занимается творчеством, конечно. В качестве места дислокации выбрал город Дахаб на берегу Акабского залива. Очень европейское место, популярное у любителей серфинга",
- пишет издание со ссылкой на ближайшее окружение артиста.