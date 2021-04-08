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Аршавина: "У меня всего лишь тяжелая болезнь. Не карма и не бумеранг"

Стелла Шмель
2 часа назад
Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса рассказала о своей болезни публике. Но вместо сочувствия получился лишь негативную реакцию.
О недуге Алисы даже резко высказалась мама футболиста Андрея Аршавина:
"Я не общаюсь с Алисой с 2018 года: ни по телефону, ни в социальных сетях — никак. Все, кто меня окружает, понимают, какой я человек, кто прав, а кто виноват в нашем конфликте. Мне не нужно никому ничего доказывать. Столько всего было отдано — тепла, любви, заботы — ей и ее детям. Но когда мы поняли, что она человек-фейк, то просто закончили все общение",
- приводит ее слова издание Starhit.
"Теперь же она отвечает за деяния своим здоровьем перед Господом. Алисе справедливо дали по носу за все ее выкрутасы — не я, а провидение",
- заключила женщина.
Напомним, У Алисы Аршавиной начался некроз лицевых тканей, у нее буквально отвалился нос. Причиной она называет аутоимунное заболевание, опровергая версию о неудачной ринопластике.
"Некроз и сепсис никак не связаны с пластикой носа. Я тяжело больна. И повторюсь: пластику я не делала, меня устраивал мой нос!",
- сказала она в беседе с подписчиками.
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