Аршавина: "У меня всего лишь тяжелая болезнь. Не карма и не бумеранг"

"Я не общаюсь с Алисой с 2018 года: ни по телефону, ни в социальных сетях — никак. Все, кто меня окружает, понимают, какой я человек, кто прав, а кто виноват в нашем конфликте. Мне не нужно никому ничего доказывать. Столько всего было отдано — тепла, любви, заботы — ей и ее детям. Но когда мы поняли, что она человек-фейк, то просто закончили все общение",
"Теперь же она отвечает за деяния своим здоровьем перед Господом. Алисе справедливо дали по носу за все ее выкрутасы — не я, а провидение",
"Некроз и сепсис никак не связаны с пластикой носа. Я тяжело больна. И повторюсь: пластику я не делала, меня устраивал мой нос!",