Аршавина: "У меня всего лишь тяжелая болезнь. Не карма и не бумеранг"

О недуге Алисы даже резко высказалась мама футболиста Андрея Аршавина:

Напомним, У Алисы Аршавиной начался некроз лицевых тканей, у нее буквально отвалился нос. Причиной она называет аутоимунное заболевание, опровергая версию о неудачной ринопластике.