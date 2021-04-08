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Вдова Караченцова призналась, на какие деньги живет

Диана Товсепова
18 минут назад
Актриса Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова в призналась, что если бы не средства, которые она получает от сдачи в аренду недвижимости, то ей было бы очень тяжело жить. Об этом она рассказала в программе "Хватит слухов!" на ТВЦ.
Вдова Караченцова призналась, на какие деньги живет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
"Я живу на эти деньги, а так бы давно умерла от голода", — призналась актриса.
Долгие годы Поргина посвящала себя уходу за больным супругом. В течение 15 лет они получали от театра по 200 тысяч рублей в месяц. Директор "Ленкома Марка Захарова" Марк Варшавер подтвердил это, объяснив, что для руководства театра это было делом чести.
"Потому что Караченцов – это уникальное явление природы, потрясающий артист, любимец публики", — объяснял Варшавер.
Сейчас пенсия артистки со всеми надбавками составляет около 53 тысяч рублей, но ей хотелось бы получать 150 тысяч. Однако женщина опровергает слухи о "фантастических гонорарах" за участие в телешоу.
Звёзды,Лия Ахеджакова,Николай Караченцов,Людмила Поргина,ТВ Центр,
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