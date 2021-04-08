Вдова Караченцова призналась, на какие деньги живет

Долгие годы Поргина посвящала себя уходу за больным супругом. В течение 15 лет они получали от театра по 200 тысяч рублей в месяц. Директор "Ленкома Марка Захарова" Марк Варшавер подтвердил это, объяснив, что для руководства театра это было делом чести.