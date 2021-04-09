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Светлана Бондарчук назвала свою фамилию в паспорте

WomanHit.ruиещё 5
4 часа назад
Звезда рассказала Ирине Безруковой о творческом псевдониме
Светлана Бондарчук назвала свою настоящую фамилию, которую она никогда не меняла. Этим знаменитость поделилась в шоу Ирины Безруковой. Светлана призналась, что по паспорту она не Бондарчук.
«Я вам раскрою тайну. Нет, я никогда не меняла в своей жизни фамилию свою. По документам я Светлана Рудская, всю жизнь была»,
— заявила звезда.
По словам журналистки, она оставила фамилию Бондарчук после брака с Федором Бондарчуком как творческий псевдоним. Также знаменитость отметила, что гордится фамилией «великой семьи».
«Светлана Бондарчук — как определенный бренд»,
— отметила звезда.
Напомним, Светлана Бондарчук и Федор Бондарчук были женаты 25 лет. В 2016 году пара развелась. В браке у пары родились двое детей — ныне 29-летний сын Андрей и 21-летняя дочь Варвара.
Звёзды,Ирина Безрукова,Федор Бондарчук,Светлана Бондарчук,
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