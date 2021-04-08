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На слуху: экс-супруг Ани Лорак впервые раскрыл правду об их разрыве

Диана Товсепова
1 час назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Вдова Караченцова призналась, на какие деньги живет

Актриса Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова в призналась, что если бы не средства, которые она получает от сдачи в аренду недвижимости, то ей было бы очень тяжело жить. Об этом она рассказала в программе "Хватит слухов!" на ТВЦ.
"Я живу на эти деньги, а так бы давно умерла от голода", — призналась актриса.

Ахеджакова прекратила суд с экс-супругом из-за квартиры

Советская и российская актриса Лия Ахеджакова yекоторое время назад артистка начала разбирательство, так как хотела выселить бывшего супруга, художника Бориса Кочейшвили. Об этом сообщает издание "Московский комсомолец".
Так, артистка через суд потребовала у экс-супруга выписаться из квартиры, однако мужчина выполнил это желание добровольно. В итоге Никулинский суд Москвы вынес решение о прекращении слушаний.

Бывший муж Ани Лорак раскрыл правду об их расставании

@anilorak
Певица Ани Лорак и ее экс-супруг Мурат Налчаджиоглу развелись больше двух лет назад, но слухи о причинах их расставания не утихают до сих пор.
В беседе с ведущей шоу "Новини.live" своей версией событий поделился бывший муж Лорак.
"Меня затянули клубы. Очень много сплетен было, много разных разговоров: он такой-сякой. Не буду оправдываться. Было грустно, конечно, 15 лет живешь с человеком, а после определенной ситуации остаешься один в другой стране, куда приехал ради своей семьи".

"Можно я уйду": Долина угодила в скандал на шоу Галкина

Кадр из Youtube-шоу
65-летняя певица Лариса Долина стала гостьей на шоу Максима Галкина "Музыкалити". Там она познакомилась с 19-летней певицей и тиктокершей Валей Карнавал. Артистка сразу же повела себя как преподаватель. А затем ее возмутило, что юная Валя не знает певца Александра Панайотова.
"А кого ты тогда слушаешь?...
Зачем ты меня сюда позвал? Можно я уйду отсюда?!" — обратилась Долина к Галкину.

Аршавина: "У меня всего лишь тяжелая болезнь. Не карма и не бумеранг"

@arshavina_alisia__mb
Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса рассказала о своей болезни публике. Но вместо сочувствия получился лишь негативную реакцию.
О недуге Алисы даже резко высказалась мама футболиста Андрея Аршавина:
"Я не общаюсь с Алисой с 2018 года: ни по телефону, ни в социальных сетях — никак. Все, кто меня окружает, понимают, какой я человек, кто прав, а кто виноват в нашем конфликте. Мне не нужно никому ничего доказывать. Столько всего было отдано — тепла, любви, заботы — ей и ее детям. Но когда мы поняли, что она человек-фейк, то просто закончили все общение",
Звёзды,Борис Кочейшвили,Мурат Налчаджиоглу,Александр Панайотов,Лия Ахеджакова,Николай Караченцов,Людмила Поргина,Лариса Долина,Максим Галкин,Андрей Аршавин,ТВ Центр,
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