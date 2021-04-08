На слуху: экс-супруг Ани Лорак впервые раскрыл правду об их разрыве

"Я живу на эти деньги, а так бы давно умерла от голода", — призналась актриса.
"Меня затянули клубы. Очень много сплетен было, много разных разговоров: он такой-сякой. Не буду оправдываться. Было грустно, конечно, 15 лет живешь с человеком, а после определенной ситуации остаешься один в другой стране, куда приехал ради своей семьи".
"А кого ты тогда слушаешь?...
Зачем ты меня сюда позвал? Можно я уйду отсюда?!" — обратилась Долина к Галкину.
"Я не общаюсь с Алисой с 2018 года: ни по телефону, ни в социальных сетях — никак. Все, кто меня окружает, понимают, какой я человек, кто прав, а кто виноват в нашем конфликте. Мне не нужно никому ничего доказывать. Столько всего было отдано — тепла, любви, заботы — ей и ее детям. Но когда мы поняли, что она человек-фейк, то просто закончили все общение",