На слуху: экс-супруг Ани Лорак впервые раскрыл правду об их разрыве

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Так, артистка через суд потребовала у экс-супруга выписаться из квартиры, однако мужчина выполнил это желание добровольно. В итоге Никулинский суд Москвы вынес решение о прекращении слушаний.