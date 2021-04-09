Дом с баней за копейки: вдова Булдакова продает имущество покойного мужа

Особую тревогу знакомой семьи вызывает тот факт, что не так давно вдова внезапно начала распродавать имущество покойного мужа, на которое он зарабатывал непростым трудом в течение долгих лет. Известно, что загородный дом на участке 25 соток с сауной и баней она выставила за семь миллионов рублей, хотя он в свое время стоил 30 миллионов. Между тем около женщины, у которой нет детей, в последнее время крутится некий друг семьи Эдуард Гладких. Он заявляет, что женщина сама не хочет никого видеть. Дом же якобы она начала продавать еще при живом муже.