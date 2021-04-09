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«Я не мог в первом браке выйти из зоны мракобесия»: Бутусов объяснил, почему ушел от жены

Teleprogramma.proиещё 1
1 час назад
Певец и бывший лидер группы «Наутилус Помпилиус» Вячеслав Бутусов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему распался его первый брак с архитектором Мариной Добровольской.
«Зона мракобесия»: Бутусов объяснил, почему ушел от жены
Фото: teleprogramma.proteleprogramma.pro
«Мы вместе с ней учились в архитектурном институте. Мой суматошный образ жизни мало кому из близких приносил радость. В основном это были проблемы. Я вел в те годы разгульный образ жизни, много пил. А потом мне явился ангел. Он был таким, как я себе его и представлял. По имени Анжелика».
Как отметил певец, его первый брак был обречен.
«Я не мог в первом браке выйти из зоны мракобесия. Я жил не по своей воле. С Мариной все рассыпалось, потому что это был студенческий союз. Он был малоосознанным. Это не был союз в полной мере. Настоящие браки заключаются на небесах»,
— сказал музыкант.
Напомним, что у Вячеслава Бутусова от первой жены есть дочь Анна. Она художник по гриму. От второй жены Анжелики у него трое детей.
Звёзды,Марина Добровольская,Вячеслав Бутусов,
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