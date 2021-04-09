"Я не мог выйти из зоны мракобесия"

"Мы вместе с ней учились в архитектурном институте. Мой суматошный образ жизни мало кому из близких приносил радость. В основном это были проблемы. Я вел в те годы разгульный образ жизни",
"Я не мог в первом браке выйти из зоны мракобесия. Я жил не по своей воле. С Мариной все рассыпалось, потому что это был студенческий союз. Он был малоосознанным. Это не был союз в полной мере. Настоящие браки заключаются на небесах".
"Мне явился ангел. Он был таким, как я себе его и представлял. По имени Анжелика".