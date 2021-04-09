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"Я не мог выйти из зоны мракобесия": Бутусов раскрыл причину развода с женой

Мира Маркина
1 час назад
Вячеслав Бутусов в эфире программы "Судьба человека" раскрыл причину развода с первой женой Мариной Добровольской.
"Я не мог выйти из зоны мракобесия"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Мы вместе с ней учились в архитектурном институте. Мой суматошный образ жизни мало кому из близких приносил радость. В основном это были проблемы. Я вел в те годы разгульный образ жизни",
- признался певец.
Бывший лидер группы "Наутилус Помпилиус" заявил, что его брак с Добровольской был обречен:
"Я не мог в первом браке выйти из зоны мракобесия. Я жил не по своей воле. С Мариной все рассыпалось, потому что это был студенческий союз. Он был малоосознанным. Это не был союз в полной мере. Настоящие браки заключаются на небесах".
По словам музыканта, со второй супругой все сложилось иначе:
"Мне явился ангел. Он был таким, как я себе его и представлял. По имени Анжелика".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что жена Мамаева заявила об официальном разводе.
Звёзды,Марина Добровольская,Вячеслав Бутусов,
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