Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Почта

Козловский впервые рассказал о дочери

Стелла Шмель
3 часа назад
Актер Данила Козловский впервые рассказал о своей дочери.
Козловский впервые рассказал о дочери
Фото: @danilakozlovsky@danilakozlovsky
Артист старается избегать темы личной жизни и особенно семьи, но сделал исключение в эфире шоу "Ok! На связи!".
Козловский рассказал, что в прошлом году у него родилась дочка от актрисы Ольги Зуевой. Но видится он с малышкой крайне редко, так как та живет в Америке с матерью, а Козловский большую часть времени задействован на съемках в России.
"Я мечтаю с дочкой поесть мороженого, когда она подрастет. Хотя мы ей давали уже это лакомство, когда ей был один годик. Она его размазала по лицу, но ела очень сосредоточенно",
- сказал он.
Звёзды,Ольга Зуева,Светлана Бондарчук,Данила Козловский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители