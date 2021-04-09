Козловский впервые рассказал о дочери

Артист старается избегать темы личной жизни и особенно семьи, но сделал исключение в эфире шоу "Ok! На связи!".
Козловский рассказал, что в прошлом году у него родилась дочка от актрисы Ольги Зуевой. Но видится он с малышкой крайне редко, так как та живет в Америке с матерью, а Козловский большую часть времени задействован на съемках в России.
"Я мечтаю с дочкой поесть мороженого, когда она подрастет. Хотя мы ей давали уже это лакомство, когда ей был один годик. Она его размазала по лицу, но ела очень сосредоточенно",