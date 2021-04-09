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На слуху: Анита Цой рассказала, кем приходится Виктору Цою

Стелла Шмель
1 час назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Анита Цой рассказала, кем приходится Виктору Цою
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вдова Булдакова продает за бесценок имущество покойного актера

Приятельница семьи Алексея Булдакова в программе "Прямой эфир" на канале "Россия 1" заявила, что вдова актера распродает его имущество, на которое он зарабатывал в течение долгих лет.

"Я не мог выйти из зоны мракобесия": Бутусов раскрыл причину развода с женой

Вячеслав Бутусов в эфире программы "Судьба человека" раскрыл причину развода с первой женой Мариной Добровольской.

Найшуллер объяснил, почему русские в Голливуде играют злодеев

Кадр из сериала "Игра престолов"
Популярный режиссер Илья Найшуллер объяснил, почему русские в Голливуде зачастую играют злодеев. Так, Светлана Ходченкова исполнила роль Гадюки в фильме "Росомаха: Бессмертный", Юрий Колокольников стал предводителем клана одичалых в "Игре престолов", а главным злодеем в картине "Никто" стал Алексей Серебряков.

"Благодарна судьбе за это": Анита Цой рассказала, кем приходится Виктору Цою

@anitatsoy
Анита Цой в рамках проекта "Загугли звезду" портала Teleprogramma.pro ответила на самые популярные вопросы поклонников. В частности, певица объяснила, кем приходится Виктору Цою.

Светлана Бондарчук назвала свою фамилию в паспорте

@a030aa
Светлана Бондарчук в шоу Ирины Безруковой раскрыла свою фамилию в паспорте, которую она никогда не меняла.
Звёзды,Марина Добровольская,Алексей Булдаков,Илья Найшуллер,Алексей Серебряков,Вячеслав Бутусов,Светлана Ходченкова,Ирина Безрукова,Анита Цой,Юрий Колокольников,Виктор Цой,Светлана Бондарчук,РИА Новости,
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