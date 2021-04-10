«Работать не хотят»: Кудрявцева о скандале Долиной и Карнавал

Как отметила Кудрявцева, сегодня, к сожалению, молодежь выдает три прихлопа и два притопа за что-то гениальное. У многих, как она отметила, нет стремления получить высшее образование. Молодые люди в своем большинстве перестали уважать старшее поколение. По словам Кудрявцевой, она всегда уважала старших, но сегодня ситуация в обществе изменилась.

Напомним, что Ларина Долина во время шоу «Музыкалити» несколько раз хотела покинуть эфир. Она пришла в ужас от хамского поведения Вали Карнавал. Девушка заявила, что для выступления на сцене сегодня вовсе не надо получать высшее образование. Долина в ответ отметила, что блогерша даже нот не знает и не умеет петь.