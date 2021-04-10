Цымбалюк-Романовская назвала вдову Джигарханяна «убийцей»

Взаимные претензии двух женщин начались сразу после смерти российского актера. К примеру, Татьяна Власова как-то обвинила пианистку Цымбалюк-Романовскую в том, что она появилась в жизни Джигарханяна не просто так. Ей нужно было только одно — получить имущество артиста. Романовская, в свою очередь, обвиняет Власову в том же. Но на днях молодая экс-супруга актера удивила общественность вновь. Она позволила себе назвать Власову «убийцей».