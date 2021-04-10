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Цымбалюк-Романовская назвала вдову Джигарханяна «убийцей»

Слово и Дело
2 часа назад
Экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская вновь оказалась в центре скандала. Пианистка на этот раз решила обвинить во всех грехах вдову именитого артиста Татьяну Власову, назвав ее «убийцей» в своих социальных сетях.
Цымбалюк-Романовская назвала вдову Джигарханяна «убийцей»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело
Взаимные претензии двух женщин начались сразу после смерти российского актера. К примеру, Татьяна Власова как-то обвинила пианистку Цымбалюк-Романовскую в том, что она появилась в жизни Джигарханяна не просто так. Ей нужно было только одно — получить имущество артиста. Романовская, в свою очередь, обвиняет Власову в том же. Но на днях молодая экс-супруга актера удивила общественность вновь. Она позволила себе назвать Власову «убийцей».
«Убийцу не за что уважать. Какая разница, сколько ей лет?» — именно так она ответила на комментарий своей подписчицы.
Такое яркое высказывание не осталось незамеченным. На комментарий обратил внимание сын артиста Степан Джигарханян. По словам наследника, есть две причины такого поведения госпожи Романовской. Первая — попытка очередного хайпа на смерти артиста. Вторая — такое поведение свойственно «банальному» и «безнаказанному хамлу».
Тем не менее адвокаты вдовы Джигарханяна советуют обратиться ей в суд, чтобы восстановить справедливость, сообщают СМИ. Такие обвинения нельзя оставлять без внимания.
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