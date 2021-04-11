«Никого не буду продюсировать»: Фадеев заявил о смене вида деятельности

«Я перестал нервничать. Когда ты в стрессе, в сжатом состоянии, то жить очень сложно. Я никого не буду продюсировать. Никогда. Тема закрыта. Все в прошлом. Я буду заниматься педагогикой. То, в чем я профессионален».
«Любой разумный человек видит, что никаких круговых подтяжек у меня нет. Ни одного укола я не ставил. Это очевидно. Я выгляжу на свой возраст. Просто хочется видеть себя не уродливым, как было раньше. Весил когда-то 240 килограммов. Я ношу простые длинные футболки. Ем также. Никаких особых усилий не прилагал для похудения. Я - самоучка. Не претендую на звание профессора. Но в любой деревне я был бы хорошим врачом»,