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«Никого не буду продюсировать»: Фадеев заявил о смене вида деятельности

Катерина Саломе
4 часа назад
Продюсер и музыкант Максим Фадеев заявил, что больше никогда не будет заниматься продюсерской деятельностью. Об этом он сказал в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
«Никого не буду продюсировать»: Фадеев заявил о смене вида деятельности
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Я перестал нервничать. Когда ты в стрессе, в сжатом состоянии, то жить очень сложно. Я никого не буду продюсировать. Никогда. Тема закрыта. Все в прошлом. Я буду заниматься педагогикой. То, в чем я профессионален».
Похудевший за этот год на 115 килограммов исполнитель подчеркнул, что ни прибегал ни к хирургической, ни к косметологической помощи для достижения результата.
«Любой разумный человек видит, что никаких круговых подтяжек у меня нет. Ни одного укола я не ставил. Это очевидно. Я выгляжу на свой возраст. Просто хочется видеть себя не уродливым, как было раньше. Весил когда-то 240 килограммов. Я ношу простые длинные футболки. Ем также. Никаких особых усилий не прилагал для похудения. Я - самоучка. Не претендую на звание профессора. Но в любой деревне я был бы хорошим врачом»,
- сказал продюсер.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, как Харламов пошутил про причину развода с Асмус.
Звёзды,Максим Фадеев,НТВ,
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