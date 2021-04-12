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"Мне было 48 лет": Богдасаров вспомнил, как ушел от жены к молодой любовнице

Мира Маркина
3 часа назад
Михаил Богдасаров в студии программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ рассказал, как ушел от своей жены к молодой любовнице:
"Я просто ушел от двоих детей и от жены, с которой прожил 20 лет. Это был такой период, когда я всю свою жизнь вмиг поменял. Я поступил тогда на высшие режиссерские курсы. Когда я уходил из семьи, мне было 48 лет. Я ушел к девушке, которая была меня на 12 лет младше. Но при этом я за обучение детей платил. Жене оплачивал квартиру".
По словам артиста, он решил расстаться с супругой, чтобы пожить "своей жизнью":
"С молодой я прожил в итоге пять лет. Уже где-то через три года я заподозрил, что мы совершенно разные. Я понял, что был счастлив там. С детьми, с женой. Потом был долгий путь по возвращению".
По сей день Богдасаров с супругой живут вместе, однако официально пара в разводе.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Мамаева нашла доказательства, что любовница мужа эскортница.
Звёзды,Михаил Богдасаров,НТВ,
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