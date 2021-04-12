"Я просто ушел от двоих детей и от жены, с которой прожил 20 лет. Это был такой период, когда я всю свою жизнь вмиг поменял. Я поступил тогда на высшие режиссерские курсы. Когда я уходил из семьи, мне было 48 лет. Я ушел к девушке, которая была меня на 12 лет младше. Но при этом я за обучение детей платил. Жене оплачивал квартиру".
"С молодой я прожил в итоге пять лет. Уже где-то через три года я заподозрил, что мы совершенно разные. Я понял, что был счастлив там. С детьми, с женой. Потом был долгий путь по возвращению".