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Буланова рассказала, как Радимов изменял ей с тренером

Teleprogramma.pro
2 часа назад
Певица Татьяна Буланова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ вспомнила, как узнала об измене мужа футболиста Владислава Радимова с фитнес-инструктором Ириной Яковлевой.
Буланова рассказала, как Радимов изменял ей с тренером
Фото: Teleprogramma.proTeleprogramma.pro
«Я посмотрела программу на НТВ и узнала об измене мужа. Мне позвонил знакомый из Испании и начал кричать в трубку: «Таня, ты посмотрела, срочно».
А мы причем ехали в этот момент с Владом в машине. Он, не отрываясь от телефона, всю эту программу от начала и до конца просмотрел. Там была история, что девушка семь лет была неофициальной гражданской женой моего мужа. Я шутила, что мой муж нравится еще кому-то, кроме меня. Влад заявил, что вообще не знает эту больную женщину. Она в следующих программах начала еще дальше про него больше рассказывать. Она решила его уничтожить. Какая девушка, такая и история. Я никогда не думала, что мой муж мне изменяет».
Татьяна Буланова Как отметила певица, она в первом браке прожила 13 лет.
«Первый муж мне никогда не изменял. А со вторым мужем все было по-другому. Они разные. Может, Влад не очень сильно меня любил. Лучше обрубить все отношения, хотя это и тяжело», - сказала Буланова.
Напомним, что Татьяна Буланова и Владислав Радимов были вместе с 2005 по 2016 год. От этих отношений в 2007 году родился сын Никита.
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