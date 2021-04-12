Буланова рассказала, как Радимов изменял ей с тренером

А мы причем ехали в этот момент с Владом в машине. Он, не отрываясь от телефона, всю эту программу от начала и до конца просмотрел. Там была история, что девушка семь лет была неофициальной гражданской женой моего мужа. Я шутила, что мой муж нравится еще кому-то, кроме меня. Влад заявил, что вообще не знает эту больную женщину. Она в следующих программах начала еще дальше про него больше рассказывать. Она решила его уничтожить. Какая девушка, такая и история. Я никогда не думала, что мой муж мне изменяет».