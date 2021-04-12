Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Почта

Буланова вспомнила, как Радимов изменял ей с тренером

Мира Маркина
2 часа назад
В эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Татьяна Буланова вспомнила, как узнала об измене мужа Владислава Радимова с фитнес-инструктором Ириной Яковлевой.
"Я посмотрела программу на НТВ и узнала об измене мужа. Мне позвонил знакомый из Испании и начал кричать в трубку: «Таня, ты посмотрела, срочно».
А мы причем ехали в этот момент с Владом в машине. Он, не отрываясь от телефона, всю эту программу от начала и до конца просмотрел. Там была история, что девушка семь лет была неофициальной гражданской женой моего мужа.
Я шутила, что мой муж нравится еще кому-то, кроме меня. Влад заявил, что вообще не знает эту больную женщину. Она в следующих программах начала еще дальше про него больше рассказывать. Она решила его уничтожить. Какая девушка, такая и история. Я никогда не думала, что мой муж мне изменяет",
- откровенно рассказала певица.
По словам артистки, в первом браке она не сталкивалась с изменами. Буланова предположила, что у Радимова пропали к ней чувства:
"Может, Влад не очень сильно меня любил. Лучше обрубить все отношения, хотя это и тяжело".
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о мужчинах, склонных к изменам.
Звёзды,Видео,Татьяна Буланова,Ирина Яковлева,Владислав Радимов,НТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители