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«Очень жалко»: Николай Цискаридзе нелестно отозвался о Большом театре

Teleprogramma.proиещё 3
4 часа назад
Артист балета Николай Цискаридзе в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» нелестно отозвался о Большом театре, которому отдал многие годы своей жизни. Николай Цискаридзе. Фото: Globallookpress.com
Цискаридзе нелестно отозвался о Большом театре
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com
«К сожалению, очень давно в Большом театре не появилось никого, кто бы был принят обществом настолько одобрительно. Это, конечно, очень жалко».
В то же время Цискаридзе объяснил, почему Большой театр является главным в стране. «Это не только потому, что он самый большой, не только потому что он стоит в центре Москвы. Просто это было много лет сосредоточие величайших умов. От тех, кто содержал хозяйство, до тех, кто создавал произведения искусства. Но театр – это прежде всего артисты», - заявил Николай Цискаридзе.
Напомним, что Николай Цискаридзе был на протяжении долгих лет премьером Большого театра. Он покинул его в 2013 году после истечения срока трудового договора. Артист балета часто попадал в малоприятные истории в Большом театре и шел наперекор желанию большинства.
Звёзды,Николай Цискаридзе,
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