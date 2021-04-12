Цискаридзе нелестно отозвался о Большом театре

В то же время Цискаридзе объяснил, почему Большой театр является главным в стране. «Это не только потому, что он самый большой, не только потому что он стоит в центре Москвы. Просто это было много лет сосредоточие величайших умов. От тех, кто содержал хозяйство, до тех, кто создавал произведения искусства. Но театр – это прежде всего артисты», - заявил Николай Цискаридзе.