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Слава рассказала о своих квартирах за границей

Анна Арсеньева
1 час назад
Певица Слава рассказала, что владеет недвижимостью не только в России, но и за рубежом. Об этом она заявила в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ.
По словам артистки, она вкладывает заработанные деньги в покупку квартир:
"Я очень плохой бизнесмен, у меня в этом плане никогда ничего не получалось. И я поняла, что это абсолютно не мое. Мне надо петь и покупать недвижимость. У меня есть чуйка".
У Славы есть недвижимость в Сочи, в Австрии и "еще парочке стран".
"Я сразу поняла, что это нужно, и купила себе несколько квартир [в Сочи]. И сейчас они выросли на 160 процентов. Я очень хорошо заработала и оставила себе парочку, куда я постоянно езжу, а некоторые про... пила. Шучу", — рассказала певица.
После выхода на пенсию она планирует жить на деньги от сдачи квартир в аренду.
Звёзды,Видео,НТВ,
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