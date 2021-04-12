Слава рассказала о своих квартирах за границей

Певица Слава рассказала, что владеет недвижимостью не только в России, но и за рубежом. Об этом она заявила в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ.

По словам артистки, она вкладывает заработанные деньги в покупку квартир:

"Я очень плохой бизнесмен, у меня в этом плане никогда ничего не получалось. И я поняла, что это абсолютно не мое. Мне надо петь и покупать недвижимость. У меня есть чуйка".

У Славы есть недвижимость в Сочи, в Австрии и "еще парочке стран".

"Я сразу поняла, что это нужно, и купила себе несколько квартир [в Сочи]. И сейчас они выросли на 160 процентов. Я очень хорошо заработала и оставила себе парочку, куда я постоянно езжу, а некоторые про... пила. Шучу", — рассказала певица.