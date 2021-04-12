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«Обвиняли во всех смертных грехах»: Корикова открыто заявила о проблемах
Полина Алферова
2 часа назад
Сегодня свой день рождения отмечает российская актриса театра и кино
Елена Корикова
. Ей исполнилось 49 лет. Зрителям она известна по ролям в фильмах «Барышня-крестьянка», «Мамы» и сериале «Бедная Настя». В честь праздника
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В своем Instagram-аккаунте Корикова написала большой пост-поздравление самой себе. В нем она не только выразила множество благодарностей, но и рассказала о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться.
Фото:
@korikova_official
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«Сегодня мой День Рождения! И, знаете, столько благодарности во мне, что именно сейчас захотелось поделиться этим с вами. И благодарить! Благодарить! Благодарить!», - написала артистка.
Фото:
@korikova_official
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Корикова поблагодарила себя за то, что выбрала датой своего рождения 12 апреля. Она отметила свой «прекрасный характер», назвав себя «доброй, веселой, позитивной и сильной духом».
Фото:
@korikova_official
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«Я во всем вижу позитив, даже в негативных ситуациях - делаю выводы, улыбаюсь и иду дальше. Я не обидчивая, но, если кто-то сильно постарался и все-таки попытался обидеть - проработала, отдала обратно и дальше шагаю с высоко поднятой головой», - призналась Елена.
Фото:
@korikova_official
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Корикова также выразила благодарность и признание своим родителям. По ее словам, она – «плод взаимной любви».
Фото:
@korikova_official
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Корикова призналась, что сильно просила сына у Бога. И она благодарна, что ребенок выбрал именно ее. «С тобой я стала лучше и сильнее, научилась быть ответственной. Люблю тебя», - заявила актриса.
Фото:
@korikova_official
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Артистка также призналась, что ни разу в жизни не сказала плохого слова про других. Елена всегда негативно относилась к сплетням. «Не могла терпеть разговоры и сплетни о людях - про меня же сочиняли легенды, обсуждали, осуждали, обвиняли во всех смертных грехах» - резюмировала звезда.
Фото:
@korikova_official
«Рамблер» сделал подборку снимков звезды.
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