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Артистка также призналась, что ни разу в жизни не сказала плохого слова про других. Елена всегда негативно относилась к сплетням. «Не могла терпеть разговоры и сплетни о людях - про меня же сочиняли легенды, обсуждали, осуждали, обвиняли во всех смертных грехах» - резюмировала звезда.