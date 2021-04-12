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Маколей Калкин впервые стал отцом

Peopletalkиещё 1
2 часа назад
Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин стал отцом. У него и его возлюбленной Бренды Сонг родился сын. Информацию о прибавлении в семье звёзды подтвердили американскому Esquire: «Мы вне себя от радости». Пара назвала первенца Дакотой.
Маколей Калкин впервые стал отцом
Фото: PeopletalkPeopletalk
Напомним, Маколей Калкин и Бренда Сонг познакомились на съёмках фильма «Мальчишник в Таиланде». Официально об их отношениях стало известно в 2017-м.
Звёзды,Маколей Калкин,
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