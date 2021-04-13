Звезды, публично борющиеся с редкими заболеваниями

Признание селебрити в том, что он или она проходит курс лечения от какого-либо заболевания посерьезней простуды, почти всегда риск. Риск услышать в свой адрес некорректные комментарии подписчиков и даже лишиться части работы. С другой стороны набирает обороты другой тренд: быть искренним с аудиторией, ведь проблемы здоровья актуальны для всех — независимо от статуса и кошелька.

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Регина Тодоренко — витилиго

Совсем недавно своими откровениями делилась Регина Тодоренко . Ведущая шоу «Орел и решка» поведала подписчикам, что долгое время стеснялась скромной груди, округлых бедер и ... неправильного прикуса. По словам Регины, съемки в купальнике для проекта о путешествиях были для нее сродни муке. Перестала стесняться лишь недавно, когда на страницах глянца стали появляться модели плюс сайз и девушки, открыто говорящие о недостатках во внешности.

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Еще один «изъян», которого стеснялась телеведущая — заболевание витилиго. Когда на коже проступают белые пятна с отсутствующей пигментацией. Они появляются из-за разрушения пигментных клеток, в результате чего меланин не вырабатывается. Наверняка, вы слышали о модели Винни Харлоу , которой эта болезнь не помешала стать востребованной в профессии, где внешность — рабочий инструмент. История манекенщицы привлекла внимание и к другим людям с подобным заболеванием.

Регина Тодоренко решилась честно рассказать о патологии подписчикам. По словам Регины, она неоднократно пыталась избавиться от проступивших на ногах пятнах, но безуспешно. Для съемок их маскируют с помощью грима. Нарушение пигментации кожи считается довольно редким и неизлечимым. Супруга Влада Топалова пытается бороться с ним с помощью инъекций плазмы.

Екатерина Кузнецова — пигментация

В проблемах с пигментацией актриса призналась недавно. Пигментные пятна появились у нее на лице несколько лет назад после отдыха на любимой Шри-Ланке. Полюбившаяся зрителям после сериала «Кухня» актриса уверяет, что всегда пользуется солнцезащитным кремом, но от агрессивного солнца на курорте он ее не спас. Вероятно, причина еще и в том, что во время отдыха Екатерина сделала пилинг — как ей казалось, вполне щадящий. Через некоторое время она покрыла лица слоем крема и отправилась на прогулку — этого хватило, чтобы заработать пигментные пятна на щеках и лбу.

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Для актрисы подобная история чревата — не всякие проблемы с кожей можно маскировать с помощью грима. Но Кате долгое время удавалось. Параллельно она перепробовала массу средств: уколы с отбеливающим эффектом, пилинги, маски с куркумой — ничего не помогало. Спасли актрису в одной из специализированных клиник, где с помощью аппарата аппарат Picosure за четыре процедуры почти полностью избавили Кузнецову от пигмента.

применение КОК (комбинированных оральных контрацептивов);

прохождение процедур химических глубоких и срединных пилингов;

применение антибиотиков;

лазерные процедуры или процедуры по лечению сосудов (в том числе розацеа);

гормональные сбои (например, один из располагающих факторов – предменопауза, которая может начаться даже в 30-35 лет);

беременность и период кормления грудью; высокая солнечность активность. «Независимо от возраста, пигментация может возникнуть по нескольким причинам:

Пигментация может возникнуть после любого пилинга, что подтверждает случай актрисы Екатерины Кузнецовой.

Выделяют несколько видов пигментации, отличающихся по глубине залегания и дополнительным предрасполагающим факторам. Нет достоверного диагностического метода, диагноз ставится по внешним признакам, результатам дерматоскопии и анамнезу. Врач обычно начинает работу над удалением пигментации на маленьком участке кожи, так проверяется реакция. В некоторых случаях процедура может спровоцировать усиление пигментации, поэтому важно действовать аккуратно.

Пигментация — это только косметический дефект, но бывают образования, с которыми вы можете ее спутать. Девушки, если вы заметили несимметричное новообразование на небольшом участке кожи, обращайтесь к врачу! В этом случае необходимо провести дерматоскопию и определить, какое оно: добро- или злокачественное».

Джиджи Хадид — болезнь Хашимото

Супермодель продолжает бороться с редким аутоиммунным заболеванием, поражающим клетки щитовидной железы — медицинское название патологии болезнь Хашимото.

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Патология названа в честь японского доктора, который и обнаружил ее в 1912 году. Люди, страдающие от заболевания, часто чувствуют себя уставшими, сонливыми, испытывают мышечные боли и перепады настроения. Для модели дополнительная нагрузка, ведь она обязана соответствовать определенным стандартам. В итоге молодая мама (недавно она родила девочку) постоянно пьет курс лекарств с целью нормализовать гормональный фон. Препараты, к слову, способствуют снижению веса, тогда как сама болезнь Хашимото часто оборачивается как раз его набором.

Джулия Робертс — тромбоцитопения

Голливудская актриса живет с тромбоцитопенией. При этом заболевании нарушается свертываемость крови, а значит почти любая кровопотеря может стать угрозой для жизни.

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По словам докторов, болезнь может развиться на фоне ослабшего иммунитета, перенесенных инфекций. Оскароносная актриса не всегда жила с этим заболеванием — диагноз она услышала в 2002 году на очередных съемках. На тот момент беременная Робертс (актриса находилась на четвертом месяце) жаловалась на головокружение и сильную слабость. Оказалось, виной всему не беременность. Тромбоцитопеническая пурпура — редкое заболевание. Актриса, которая живет с ним не один год, рассказывает об опыте другим людям.

Пинк — астма

Певица с детства страдает от хронического заболевания дыхательных путей. Диагноз будущей исполнительнице поставили в два года. Став старше, девочка училась справляться с приступами одышки, разрабатывала голосовые связки. Любовь к музыке и вокалу сослужили здесь Пинк хорошую службу, ведь пение помогает преодолевать приступы бронхиальной астмы. Тем не менее не всегда певица держит свое хроническое заболевание под контролем. Так, однажды обладательницу «Грэмми» госпитализировали прямиком с концерта с сильнейшим приступом астмы.

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