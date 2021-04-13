В настоящее время для певицы Сати Казановой музыкальное творчество отошло на второй план.

Поклонникам бывшей солистки «Фабрики» было удивительно узнать, что у Сати сейчас на первом месте находятся духовные практики. Теперь все чаще артистку можно увидеть не на репетициях, а на тренингах. 38-летняя певица не скрывает, что увлеклась движением «Бхакти Марга» еще девять лет назад, а подтолкнула ее к этому затяжная депрессия:

«Близкие из моего окружения считают, что я попала в секту. Но я и не скрываю, что я сектантка»

— рассказывала Сати.

Казанова признается, что эти практики и тренинги с наставником помогли ей вновь обрести себя. Интересно, что в угоду своему наставнику, которого женщина так боготворит, она отказалась от употребления мяса.

Регулярные встречи певицы с ее духовным гуру проходят онлайн. Стоимость одного такого «сеанса» начинается от шести тысяч рублей. Экспертами уже давно признано, что это движение и есть настоящая секта, а ее участники даже несколько раз заканчивали жизнь самостоятельно.

Сати Казанова не только посещает «сеансы» для своего духовного развития, но и зарабатывает на этом. Она продает эти курсы, а их стоимость начинается от шести тысяч рублей. Также она выступает с концертами, на которых исполняет мантры. И отвечая на вопросы от поклонников – будут ли еще выходить у нее поп-песни, артистка отвечает вряд ли.

Артистка обратилась к йоге, тренингам. И это занятие приносит ей материальную прибыль. Она реализует коврики для йоги, также рекламирует одежду с принтами этого движения.

«Сейчас, когда после концертов люди подходят со слезами, с горящими глазами и воодушевленно говорят: «Спасибо за ваше творчество! Ваша музыка перевернула мою жизнь! Ваша музыка была со мной в сложные минуты, она вдохновляет и окрыляет», в такие моменты я окрыляюсь сама»