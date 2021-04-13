Звезды, которые этим летом могут выйти на пляж без плавок

Стесняться своей природы эти люди не привыкли — им главное, чтобы тело «дышало».

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Что для одних кошмар, то для других обычное дело. Если вы сами пробовали купаться нагишом, то почему до сих пор удивляетесь подобным желаниям со стороны знаменитостей? Устав от папарацци, они надеются хоть где-то уединиться с любимым человеком или получить ровный загар без лямок от плавок за чтением интересной книги. Хотите узнать, кто попал в бесштанную команду? Читайте наш материал.

Светлана Бондарчук

Пикантные фото иногда публикует и Светлана Бондарчук , не забывая демонстрировать прекрасную фигуру.

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После развода с Федором стало заметно, что Светлана ведет более открытый образ жизни и нисколько не стесняется своего тела. Похоже, что новый супруг во всем поддерживает звезду и даже не думает что-то ей запрещать. Наоборот, он делает эти фото — последние были на Мальдивах.

Принцесса Диана

Время от времени, сонная от жары, она забывала, где находилась, и вставала нагишом, уверенная в том, что ее никто не видит. Но однажды Диана попала впросак: на нее уставились двое строителей, которые заметили ее на крыше. Они оба почтенно поклонились и отвернулись. Эти ребята были не только работягами, но еще и джентльменами,

— пишет Daily Mail со ссылкой на книгу про придворные истории.

Дарья Мороз

Актриса каждое лето уезжает в деревню Глушь в Псковской области вместе с дочкой, чтобы навестить своего отца. Обычные деревенские развлечения не обходятся без загара топлес на местном озере.

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«Дочь Анна Константиновна взяла телефон и сказала: „Я фотографирую так же хорошо как папа“. Ну и реально художественно сняла маму»,

— подписала снимок обнаженного тела Дарья , выложив его в Инстаграм.

Надя Дорофеева

Экс-солистка группы «Время и Стекло» выложила в Сеть снимок, где на ней были одни лишь шорты, накинутые поверх обнаженных ягодиц. Надя лежит на газоне собственного дома, нисколько не стесняясь наготы — от обзора соседей ее закрывает высокий забор. Знаменитости не упустили возможности подшутить над девушкой в комментариях.

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«Совсем без трусов!!! А как ваш муж на это безобразие смотрит!!!??? Жена это же для себя, а не на показ, я был лучшего мнения, отписка и бэ бэ бэ»,