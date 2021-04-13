«Я их часто вижу»: звезды, которые верят в НЛО

Сошли с ума или просто фантазируют? Мысли некоторых селебритис кажутся весьма странными

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Высшие силы — это то, во что люди верят с трудом, но все равно их боятся. Фантастика в книгах и фильмах только будоражит разум, так что мозг может в неопределенной ситуации начать проецировать на объекты неприсущие им проявления. WomanHit вспоминает, что селебритис говорили о НЛО и других предполагаемых формах внеземной жизни.

Катя Лель

Певица — однозначная рекордсменка по количеству «встреч» с НЛО. По ее словам, сочинять музыку она начала после того, как в 16 лет пришельцы забрали ее на свой корабль. Там же она якобы научилась читать мысли людей, о чем неоднократно говорила в беседе с журналистами. Свое внимание к внеземной жизни Катя передала даже дочери — по ее словам, девочка тоже стала замечать летающие тарелки.

Гарет Бейл

Футболист получил дурную славу в команде из-за своей веры в НЛО. Даже тренер клуба «Реал» Зинедин Зидан высказался против возвращения игрока, который может негативно повлиять на обстановку в раздевалке. Сам же спортсмен от своих непопулярных мыслей отказываться не спешит.

«Существует много теорий заговора, и есть запись НЛО, которую выложило американское правительство. Это сто процентов инопланетяне. Сто процентов. Я знаю, что некоторые НЛО — это, пожалуй, секретные проделки властей. Но я сам видел НЛО»,

— прокомментировал он ситуацию Daily Star.

Майли Сайрус

«Лучше всего это можно описать как летающий снегоочиститель. Впереди у него был большой плуг, и он светился желтым светом. Я видела, как он летел, и мой друг тоже это видел»,

— вспоминает встречу с летающим объектом певица.

По ее словам, в этот момент она встретилась глазами с «водителем» корабля и не могла отойти от шока еще пять дней. Но стоит ли верить этим словам, если сама же Майли в разговоре с журналом Interview призналась, что в тот день курила запрещенное растительное вещество вместе с другом.

Сергей Королев

По воспоминаниям профессора Бурдакова, он работал вместе с Королевым по поручению Сталина с целью исследовать природу летающих объектов.

«Он официально поручал составлять обзоры по теории гравитации, по теории всех этих неопознанных предметов, потому что Иосиф Виссарионович Сталин уделял большое внимание этому вопросу. Тогда же было неясно: может быть, это делают на Земле, может быть, американцы, может быть, еще кто-то. И, наконец, в 1950 году "летающую тарелку» видел сам Сергей Павлович Королев на полигоне на «Байконуре».

Меган Фокс

По словам актрисы, она не была популярна в школе, так как девушку часто считали странной и не от мира сего. Как пишет AP, в интервью она говорила:

«Я одна из тех людей, кто думает, что если пришельцы существуют, то при возвращении на Землю они свяжутся со мной. Это я, я знаю, что это буду я, у меня всегда было такое чувство».