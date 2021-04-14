Что случилось с Михаилом Шуфутинским

Стало известно, что Михаил Шуфутинский , прожив всю жизнь в Америке, возвращается в Россию.

На днях певцу шансона исполнилось 73 года. Семья, карьера, все это строилось на протяжении всей жизни далеко от родины.

«Я видел, что в России появились огромные перспективы для новой жизни. Рост, все развивалось, для тех, кто долгие годы не жил в России, особенно это было понятно»

– рассказал в последнем интервью Шуфутинский.

Напомним, что шансонье находится уже в третьем браке. Первый брак с Татьяной Ростовой закончился после четырёх месяцев. Второй – после 44 лет по причине смерти жены. Супруги вместе воспитывали двоих сыновей: старшего Дэвида и младшего Антона. Жена Михаила Маргарита скончалась из-за сердечной недостаточности.

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Это случилось, когда Маргарита была в Лос-Анджелесе, а Михаил на гастролях в Израиле. Как рассказал певец они часто созванивались, но в последнее время она трубки не брала : “я опять позвонил, но нет, она не подходила. Потом Антон ей звонил, никого нет три дня подряд. На третий младший сын забил тревогу, позвонил в полицию, там спросили разрешения попасть в дом. Полицейские вошли, она уже была мертва”.

Сейчас 73-летний певец живёт со своей новой женой. Светлана Уразова младше его на 30 лет. Чтобы хорошо выглядеть, усиленно работает над собой. За все время пока они со Светланой вместе, артист скинул около 30 кг, на достигнутом останавливаться не планирует. Чтобы добиться таких результатов, музыкант советует стандартные правила: заниматься спортом и правильно питаться.

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