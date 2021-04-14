"Его подставили бабы!": Шурыгина оправдала своего насильника

Диана Шурыгина
, прославившаяся после скандальной истории об изнасиловании, принялась оправдывать своего насильника.
Фото: @shurygina_vlog@shurygina_vlog
Спустя пять лет после случившегося 21-летняя девушка заявила, что ее обидчик Сергей невиновен:
"Там было четыре гадких утенка. Так вот эти сволочи подходят к Сереже и говорят про меня: «Она ш****а, ты можешь ее отыметь...» Эти бабы просто его подставили. У нас с ним действительно сначала возникла симпатия. У меня до этого были ухажеры, но никто себе не позволял пальцем до меня дотронуться. Я никогда не говорила, что Сережа — маньяк, убивал меня!".
Шурыгина также опровергла свою знаменитую фразу "на донышке", ставшую мемом. По словам блогера, в ночь изнасилования она выпила полбутылки водки и была "легкой добычей":
"Я это рассказывала на эфирах, но все вырезали. Меня рвало. Я ему говорила: «Нет!», а он меня возвращал на кровать. Я адекватная, люблю секс. Но я люблю его там, где мне хочется, и с тем, кто мне нравится".
Диана призналась, что не хотела писать заявление на Сергея, но ее родители настояли. Несмотря на то, что Семенова осудили на восемь лет, он вышел из тюрьмы спустя год по УДО.