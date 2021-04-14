"Его подставили бабы!": Шурыгина оправдала своего насильника

Спустя пять лет после случившегося 21-летняя девушка заявила, что ее обидчик Сергей невиновен:

Шурыгина также опровергла свою знаменитую фразу "на донышке", ставшую мемом. По словам блогера, в ночь изнасилования она выпила полбутылки водки и была "легкой добычей":

Диана призналась, что не хотела писать заявление на Сергея, но ее родители настояли. Несмотря на то, что Семенова осудили на восемь лет, он вышел из тюрьмы спустя год по УДО.