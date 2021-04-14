Звездные женщины в возрасте, которые живут с молодыми

Наиболее часто среди звезд встречаются пары, где мужчина старше, а женщина значительно моложе своего возлюбленного. При этом не редки случаи, где женщина может превосходить по возрасту своего молодого человека. Среди таких пар есть удачные примеры, которые вместе уже долгие годы. "Рамблер" рассказывает о звездных женщинах в возрасте, которые состоят в отношениях с молодыми мужчинами.

Максим Галкин и Алла Пугачева

Одна из знаменитых пар российского шоу-бизнеса. Несмотря на большую разницу в возрасте в 27 лет, супруги давно живут вместе. Их отношения начались в 2001 году, а спустя четыре года они уже начали жить вместе. Официально брак был зарегистрирован в 2011 году. У супругов есть дети, двойняшки Елизавета и Гарри, которые родились в 2013 году от суррогатной матери. Супруги до сих пор живут вместе и счастливы в браке.