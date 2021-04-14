Звездные женщины в возрасте, которые живут с молодыми

Наиболее часто среди звезд встречаются пары, где мужчина старше, а женщина значительно моложе своего возлюбленного. При этом не редки случаи, где женщина может превосходить по возрасту своего молодого человека. Среди таких пар есть удачные примеры, которые вместе уже долгие годы. "Рамблер" рассказывает о звездных женщинах в возрасте, которые состоят в отношениях с молодыми мужчинами.
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Максим Галкин и Алла Пугачева
Одна из знаменитых пар российского шоу-бизнеса. Несмотря на большую разницу в возрасте в 27 лет, супруги давно живут вместе. Их отношения начались в 2001 году, а спустя четыре года они уже начали жить вместе. Официально брак был зарегистрирован в 2011 году. У супругов есть дети, двойняшки Елизавета и Гарри, которые родились в 2013 году от суррогатной матери. Супруги до сих пор живут вместе и счастливы в браке.
Надежда Бабкина и Евгений Гор
В 2003 году Евгений Гор
познакомился с Надеждой Бабкиной
на конкурсе молодых музыкантов в Саратове. Сначала у них был творческий союз, но потом отношения переросли в романтические. Об этом стало известно, когда артистка представила коллегу как своего любимого человека. Тогда обсуждать пару начали все из-за разницы в возрасте. Дело в том, что Бабкина старше Гора на 30 лет. На протяжении всего романа часто появлялись слухи о расставании возлюбленных, но они до сих пор вместе и живут в гражданском браке.
Екатерина Терешкович и Гоген Солнцев
40-летний Гоген Солнцев
, прославившийся своим участием в скандальных тв-шоу, состоит в браке с 66-летней Екатериной Терешкович
. В одном из интервью он рассказывал, что новая возлюбленная помогла ему пережить предыдущую утрату — его девушка скончалась от рук Битцевского маньяка. С будущей супругой Солнцев познакомился в театре, между ними завязались дружеские отношения, которые переросли в романтические. В 2018 они поженились. Несмотря на их разницу в возрасте, они продолжают жить в браке, но их отношения проходят проверку на прочность скандалами.