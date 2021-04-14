Джанабаева родила Меладзе третьего ребенка

Валерий Меладзе
объявил о рождении третьего ребенка от Альбины Джанабаевой.
Фото: @meladzevalerian@meladzevalerian
Около месяца назад в своем Instagram экс-участница группы "ВИА Гра" заявила, что они с музыкантом ждут пополнения в семействе, опубликовав фото с округлившимся животом. Подписчики звезды сразу поняли, что звезда на большом сроке.
А 13 апреля на съемках КВН Меладзе сообщил, что супруга уже родила ребенка. Пол наследника артист раскрывать не стал.
Этот малыш стал для Валерия шестым ребенком. Меладзе и Джанабаева воспитывают сыновей Луку и Константина. Кроме того, от первого брака у певца трое дочерей - Арина, Инга и Софья.