Джанабаева родила Меладзе третьего ребенка

Валерий Меладзе объявил о рождении третьего ребенка от Альбины Джанабаевой.

Фото: @meladzevalerian @meladzevalerian

Около месяца назад в своем Instagram экс-участница группы "ВИА Гра" заявила, что они с музыкантом ждут пополнения в семействе, опубликовав фото с округлившимся животом. Подписчики звезды сразу поняли, что звезда на большом сроке.

А 13 апреля на съемках КВН Меладзе сообщил, что супруга уже родила ребенка. Пол наследника артист раскрывать не стал.